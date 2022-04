Citroen presenta C5 Aircross, C5 X e My Ami Buggy Concept

Citroen può vantare un’ampia e completa gamma di vetture confortevoli, eleganti e versatili, ma soprattutto immediatamente riconoscibili grazie ad un design originale e spesso molto audace. Oltre al suo stile inconfondibile, la Casa del Double Chevron si è saputa distinguere fin dalle sue origini (il marchio è nato nel 1919) è per le sue doti di confort ineguagliabile, frutto di tecnologie sofisticate, spesso proposte come novità assolute nel settore automotive.

Proprio come ieri, il costruttore francese offre una gamma ampia e versatile in grado di soddisfare le esigenze di guida più disparate, grazie anche a modelli che inaugurano segmenti fino ad ora non esplorati. Citroen ha scelto la splendida cornice di Villa Erba, a Cernobbio, sul Lago di Como, per mostrare tre dei suoi modelli più rappresentativi: MY AMI BUGGY CONCEPT e C5 X e C5 AIRCROSS.

Citroen My Ami Buggy Concept

Un esempio di originalità e attenzione alla mobilità sostenibile è la nuova Citroen My Ami Buggy Concept, una speciale versione della microcar 100% elettrica, studiata appositamente per il tempo libero. La vettura si distingue per la sua forte e robusta personalità sottolineata dalla presenza do componenti speciali come: bull-bar, coprimozzi, griglie sui fari, barre al tetto, barra luminosa a LED e ruota di scorta.

La vettura è anche una “trasformista” grazie alle porte scompaiono e che possono essere sostituite da teli trasparenti impermeabili. Il suo stile avventurieri viene enfatizzato dalle grandi ruote tassellate con i cerchi scampanati color oro opaco, mentre il tettuccio sporgente – posizionato sopra al parabrezza – protegge dalle intemperie e può fornire un’ombra piacevole quando fa più caldo.

Citroen C5 X

Novità assoluta targata Citroen, la C5 X è la nuova ammiraglia della Casa, proponendosi come una perfetta “stradista” in grado di mescolare sapientemente le capacità di carico di una station wagon e l’assetto rialzato di un SUV. Tra i suoi pregi spiccano le Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort che garantiscono un confort di marcia senza eguali, il tutto coadiuvato dalla presenza dei Advanced Comfort.

Anche l’abitabilità è ai vertici della categoria, con il bagagliaio che offre ben 545 litri con i sedili posteriori in uso. La gamma motorizzazioni prevede i benzina PureTech 130 S&S e PureTech 180 S&S, entrambe con cambio automatico EAT8, e la versione Plug-In Hybrid 225 Ë-EAT8. In Italia i prezzi di listino partono da 33.250 euro.

Citroen C5 AIRCROSS

La Citroen C5 Aircross si presenta come un SUV spazioso confortevole ed modulabile. Il suo design morbido e arrotondato regala un senso di robustezza e dinamicità, mentre gli interni spaziosi e tecnologici accolgono i passeggeri in un vero e proprio salotto dotato di ogni tipo di gadget elettronico. La nuova centrale ospita il nuovo Touch Pad da 10 pollici sospeso sulla plancia che offre un accesso diretto ai comandi della climatizzazione e alle funzioni della vettura tra cui quelle dedicate alla connettività.

La strumentazione digitale sfrutta un display da 12,3 pollici completamente personalizzabile. La gamma motorizzazioni prevede l’unità benzina PureTech 130 S&S, e il diesel BlueHDi 130 S&S, entrambi anche con cambio automatico EAT8. Al vertice dell’offerta troviamo il Plug-In Hybrid 225 Ë-EAT8. In Italia i prezzi di listino partono da 28.700 euro e gli ordini partono da luglio 2022.