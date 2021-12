Citroen MY AMI Buggy Concept: la piccola elettrica pronta per l’avventura

La Citroen AMI è un quadriciclo leggero 100% elettrico ideale per gli spostamenti in città, inoltre può essere guidata anche di 14enni in possesso del patentino AM. Sulla scia del successo ottenuto da questa piccola vettura, Citroen ne immagina altri utilizzi presentando un’inedita versione battezzata Citroen MY AMI Buggy Concept, studiata appositamente per gli amanti del tempo libero.

Pronta per gite avventurose

Questa particolare concept car punta ad esplorare nuove strade per la micromobilità elettrica, facendo uscire la AMI dal suo habitat abituale, ovvero l’ambiente urbano, per andare alla ricerca di percorsi decisamente più “avventurosi”. La My Ami Buggy Concept si presenta tutti come una dune-buggy in miniatura che impreziosita da nuove griglie per i proiettori, paraurti specifici e grandi ruote tassellate che avvolgono i piccoli cerchi da 10 pollici non manca la barra luminosa a Led, mentre ovviamente fa a meno delle portiere che risultano sostituite da teli trasparenti impermeabili che possono essere utilizzati in caso di pioggia.

Nella parte bassa delle fiancate troviamo delle “mezze-portiere” abbinate a borsoni con cerniere interne ed esterne. La ciliegina sulla torna è rappresentata dalla presenza sul tetto della ruota di scorta che strizza l’occhio ai rally raid.

Molti accessori presto disponibili

Non è ancora certo se la MY AMI Buggy Concept diventerà una versione di serie, ma la cosa sicura è che alcuni degli accessori presenti su questa estrosa elettrica saranno a breve disponibili come optional o componenti after market. Tra queste soluzioni spiccano le inedite imbottiture dei sedili Advanced Comfort con spessore che passa da 35 a 70 mm, grazie anche all’utilizzo della tecnologia memory form utilizzata anche da materassi e cuscini da letto.

Non mancherà la piccola trousse con cerniera che si attacca a un magnete al centro del volante e che può anche essere indossata come un normale marsupio, oppure il supporto per il fissaggio di una action camera, in modo da immortalare ogni avventura vissuta su questa piccola, “pazza” automobile a zero emissioni.