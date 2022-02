Citroen C5 Aircross 2022: prezzi, allestimenti, uscita

A poco meno di un mese dalla presentazione ufficiale, Citroen annuncia il via alla fase di commercializzazione della nuova edizione 2022 di C5 Aircross, modello che amplia le proposte “a ruote alte” di segmento C attraverso un nutrito ventaglio di novità in termini di evoluzione di gamma, anche in chiave elettrificata (la versione Plug-in Hybrid ha inciso, cifre alla mano, per il 35% sul totale delle ordinazioni relative allo “Sport Utility” C5 Aircross in Italia nell’ultimo trimestre 2021), fermi restando i consueti ed apprezzati atout di comfort e modularità propri della tradizione del “Double Chevron” e del C-SUV nello specifico.

Ecco quanto costa e la gamma

Già disponibile alle ordinazioni, Citroen C5 Aircross 2021 viene proposto in sei declinazioni per le motorizzazioni termiche (i prezzi partono da 28.700 euro) ed in cinque versioni per le varianti Plug-in (a partire da 42.350). Queste ultime aggiungono agli equipaggiamenti e dotazioni dei corrispondenti modelli benzina e turbodiesel una serie di accessori specifici: personalizzazione specifica “ḧybrid”, caricabatterie di bordo da 3,7 kW monofase, cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, cavo di ricarica T3 monofase 7,4 kW con custodia, specchio retrovisore interno fotocromatico “frameless” con segnalatore luminoso per la guida in modalità elettrica, selettore di modalità di guida “e-Toggle”.

Per l’Italia, dove esordirà negli showroom a giugno 2022, Citroen C5 Aircross “Model Year 2022” si articola su sei livelli di allestimento:

Life;

Feel;

Feel Pack;

Serie speciale C-Series;

Shine;

Shine Pack.

Motorizzazioni

Sotto al cofano di Citroen C5 2022 trovano posto tre unità motrici relative ad altrettante tipologie di alimentazione, tutte provviste di Start&Stop ed a loro volta disponibili con due tecnologie di trasmissione: cambio manuale e cambio automatico EAT8 ad otto rapporti.

Versioni a benzina

Citroen C5 Aircross PureTech 130 S&S (per gli allestimenti Live, Feel, Feel Pack, C-Series);

Citroen C5 Aircross PureTech 130 S&S EAT8 (per Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack).

Versioni turbodiesel

Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 S&S (per Live, Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack);

Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 (per Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack).

Versione Plug-in Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid 225 S&S EAT8 (per Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack).

Finizioni e rivestimenti

La gamma 2022 propone sei tinte carrozzeria (Natural White, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey e Pearl Black, alle quali si aggiunge la novità Eclipse Blue), quattro combinazioni con tetto verniciato in nero (Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey ed Eclipse Blue), quattro “Pack Color” (Glossy Black, Dark Chrome, Energic Blue e Anodised Bronze, quest’ultimo specifico per la serie speciale C-Series), due colorazioni – nero lucido e alluminio – per la nuova modanatura inferiore di protezione al paraurti anteriore, e quattro tipologie di cerchi in lega (“Ellipse” da 17”, nuovi “Pulsar” a finitura bicolore diamantata, “Art” da 19” anch’essi diamantati bi-tono, e “Art Black” da 19”). Le finiture interne, che di serie presentano nuove cuciture a vista in blu, prevedono ulteriori combinazioni:

Nuovo ambiente “Wild Black” , che sostituisce il precedente “Wild Grey”, e si caratterizza per un nuovo tessuto strutturato nero abbinato a un tessuto effetto pelle di colore grigio nella parte alta degli schienali dei sedili Advanced Comfort;

, che sostituisce il precedente “Wild Grey”, e si caratterizza per un nuovo tessuto strutturato nero abbinato a un tessuto effetto pelle di colore grigio nella parte alta degli schienali dei sedili Advanced Comfort; Nuovi rivestimenti “Urban Black” in tessuto effetto pelle e Alcantara in nero;

in tessuto effetto pelle e Alcantara in nero; Nuova combinazione “Metropolitan Black”, in luogo del precedente “Metropolitan Grey”, con rivestimento dei sedili in pelle pieno fiore nera abbinato a un tessuto effetto pelle di colore grigio nella parte superiore degli schienali;

Finiture alto di gamma “Hype Black”, che alle cuciture in blu a motivi “chevron” nella zona superiore dei sedili abbinano una nuova pelle “Paloma” traforata in nero alla pelle Nappa in blu scuro per la parte superiore dei sedili, ed in più dispongono di un “pacchetto” di funzioni comfort, come il sedile conducente multiregolabile elettricamente e con sistema memory, e la funzione di massaggio multipoint in otto differenti settore nello schienale di entrambi i sedili anteriori.

I principali equipaggiamenti

Di seguito il dettaglio delle dotazioni riferite ad ogni allestimento.

Live

Sospensioni con sistema di smorzamento idraulico progressivo;

Sedili posteriori singoli, scorrevoli, reclinabili e ripiegabili;

“Pack Safety”, che comprende Active Safety Brake, avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, avviso di rischio di collisione, Coffee Break Alert, riconoscimento dei cartelli stradali, regolatore e limitatore di velocità;

Sensori di parcheggio posteriori;

Sedile conducente con regolazione lombare;

Due prese Usb-C nella consolle centrale.

Feel

All’equipaggiamento “Live” aggiunge, fra gli altri:

Quadro strumenti digitale con display da 12,3″ configurabile;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Cerchi in lega “Swirl” da 18’’;

Terminali di scarico cromati.

Dotazioni della versione Plug-in Hybrid

Personalizzazione specifica “ḧybrid”;

Caricabatterie di bordo da 3,7 kW monofase;

Cavo di ricarica T2 8A per presa domestica;

Cavo di ricarica T3 monofase 7,4 kW con custodia;

Citroën Connect Box;

Fari fendinebbia con funzione Cornering Light;

Keyless Entry & Start;

Retrovisore interno fotocromatico “frameless” con segnalatore luminoso per la guida in modalità elettrica;

Telecamera posteriore con Top Rear Vision;

Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente;

Selettore delle modalità di guida “e-Toggle”;

“Pack Safety 5” con display touch da 10”, Active Safety Brak, dispositivo di rilevamento degli angoli ciechi e sensori di parcheggio anteriori.

Feel Pack

Rispetto all’allestimento “Feel” offre, in più:

Nuovi sedili Citroën Advanced Comfort ; ,

, Nuovi cerchi in lega “Pulsar” da 18’’ a finitura diamantata bi-tono;

Nuovo ambiente interno Wild Black;

Piastra anteriore di protezione in tinta alluminio;

Fendinebbia con funzione Cornering Light;

Specchio retrovisore interno fotocromatico;

Specchi esterni ripiegabili elettricamente;

Retrocamera con Top Rear Vision;

Sensori di parcheggio anteriori;

Sistema Keyless Entry & Start;

Finestratura posteriore oscurata.

Dotazioni della versione Plug-in Hybrid

In aggiunta agli elementi della declinazione ibrida ricaricabile abbinata all’allestimento “Feel” aggiunge il Citroen Connect Nav DAB con schermo touch da 10”.

Serie speciale C-Series

Chiamata ad occupare un livello intermedio tra gli allestimenti “Feel Pack” e “Shine”, dispone in più, rispetto agli equipaggiamenti Feel Pack:

Citroën Connect Box;

Citroën Connect Nav DAB con schermo touch da 10” e My Citroën Drive (che comprende navigazione connessa digitale e i servizi di visualizzazione traffico, situazioni di pericolo, stazioni di servizio, meteo, parcheggi e ricerca locale);

Nuovo Pack Color Anodised Bronze.

Versione Plug-in Hybrid

Medesimo assortimento di accessori della variante ibrida ricaricabile in allestimento “Feel Pack” più la finestratura anteriore stratificata.

Shine

Barre portatutto in nero lucido con inserti in nero opaco;

Nuovo “Pack Color Dark Chrome”;

Nuova combinazione di finiture abitacolo “Urban Black”;

Citroën Connect Box;

Citroën Connect Nav DAB con Touch Screen 10”;

Pack Drive Assist (che comprende regolatore attivo di velocità, rilevamento stanchezza conducente, riconoscimento esteso della segnaletica stradale, commutazione automatica dei fari, Active Safety Brake 2.0 e dispositivo di rilevamento angoli ciechi);

Pedaliera e poggiapiede in alluminio;

Finestratura anteriore stratificata.

Dotazioni specifiche della versione Plug-in Hybrid

Personalizzazione specifica “ḧybrid”;

Caricabatterie di bordo da 3,7 kW monofase;

Cavo di ricarica T2 8A per presa domestica;

Cavo di ricarica T3 monofase da 7,4 kW con custodia;

Specchio retrovisore interno fotocromatico “frameless” con segnalatore luminoso per la guida in modalità elettrica;

Selettore delle modalità di guida “e-Toggle”.

Shine Pack

Cerchi in lega 19’’ “Art” diamantati bi-tono;

Sedili anteriori riscaldabili;

Sedile lato guida ad otto vie di regolazione a comando elettrico;

Sistema di ausilio attivo alla guida “Highway Driver Assist”;

Nuovo ambiente-abitacolo “Metropolitan Black” con rivestimenti in pelle pieno fiore in nero e nuovo tessuto grigio ad effetto pelle nella zona superiore dei sedili.

A richiesta, per l’allestimento “Shine Pack” sono disponibili i cerchi in lega 19’’ “Art” verniciati in nero e l’ambiente interno “Hype Black” con rivestimenti in pelle traforata Paloma, pelle Nappa blu nella parte superiore dei sedili ed impunture a vista a “chevron” specifiche.

La versione Plug-in Hybrid viene equipaggiata con il medesimo assortimento di dotazioni della versione Shine.