Chummer: il camper su base Hummer H2

Chummer è il soprannome con cui è noto al pubblico il Baja H2 Special Edition di Chinook RV, azienda statunitense specializzata nei veicoli da campeggio. Questo modello, in esemplare unico, ha preso forma nel 2004, quindi è piuttosto “attempato”, ma continua a far notizia. Gran parte del merito è ascrivibile al look, che nella vista frontale mutua quello dell’Hummer H2. Ecco il perché del suo nomignolo.

Per il resto, si tratta di un veicolo completamente diverso dall’iconico fuoristrada a stelle e strisce, che ha scritto un’epoca. La sua natura è infatti quella di un camper, anche se del tutto inusuale. La base di partenza del lavoro di Chinook RV è stato il telaio di un vecchio cabinato GM. Per non tradire il look da duro, il veicolo è adatto ad affrontare i sentieri più impegnativi. La spinta fa capo a un motore V8 da 6 litri di cilindrata, che regala abbondanti dosi di coppia.

Ovviamente c’è tutto il necessario per l’avventura off-road, compresi il verricello e il set di luci sul tetto. Quando ci si stanca di fare i “Rambo”, viene in soccorso il comfort garantito dagli spazi interni di questo stravagante camper. Il Chinook Baja H2 Special Edition offre una cucina completa, un bagno e un divano in pelle pieghevole, che si trasforma in letto: anche gli eroi hanno bisogno di riposare. Gli inserti in legno di ciliegio aumentano la percezione di qualità. Attualmente il veicolo è usato da una tranquilla coppia, amante della natura. Niente a che vedere con i guerrieri del cinema.