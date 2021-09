Ford Transit Custom Nugget Active: il campervan diventa premium

Al Salone del Camper di Parma (11-19 settembre) Ford ha presentato il nuovo Transit Custom Nugget Active, una nuova versione del camper del furgone dell’Ovale Blu progettato e prodotto insieme allo specialista Westfalia. Si tratta di un allestimento più curato rispetto a quelli già disponibili.

Basato sul Transit Custom questo allestimento lo converte in un vero e proprio camper compatto, ideale per gli appassionati dell’outdoor, con finiture di alto livello e la funzionalità e praticità di una monovolume.

Protezioni nere e gadget per l’outdoor

La carrozzeria della nuova versione Active si distingue per le protezioni nere dei paraurti, un aspetto da crossover e i cerchi Active da 17 pollici a 5 razze. Di serie il Transit Custom Nugget Active è dotato anche di una veranda estraibile da 2,6 metri, pavimento in legno chiaro di ispirazione nautica, inserti satinati, piani di lavoro e rifiniture in alluminio. Non mancano i supporti dei sedili in pelle con le scritte Active e l’illuminazione a LED regolabile.

Letto riscaldabile

Sulla versione Active il divanetto posteriore (che si trasforma in letto a due piazze) aggiunge la funzione di riscaldamento, utilissima per il camping invernale. Il tetto panoramico aumenta la luminosità della cabina e gli interni possono essere scelti anche con le tonalità opzionali rosso e blu.

Di rilievo è la presenza di un WC integrato in coda (disponibile unicamente nella versione a passo lungo) e non manca inoltre la caldaia per l’acqua calda della doccia (esterna) e del rubinetto della cucina.

Il computer di bordo monta un comodo touch screen a colori montato sull’armadio posteriore, da dove si possono controllare e gestire lo stato di ricarica della batteria i livelli di acqua potabile e di scarico, l’illuminazione e il riscaldamento.

Motore e versioni

Il Ford Transit Custom Nugget Active è equipaggiato con il motore diesel Ecoblue da 2.0 litri da 185 CV, con trasmissione manuale o automatica a 6 rapporti. Il nuovo Transit Custom è inoltre dotato di tutto il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida.