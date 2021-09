Il camper di lusso Volkner nel garage ha… una Bugatti Chiron!

Volkner presenta il suo nuovo camper di lusso, battezzato “Mobile Performance S“. Con questo modello, lo specialista tedesco conferma la padronanza della materia. Il risultato del suo lavoro è, infatti, un hotel 5 stelle capace di muoversi su strada. C’è pure un volume riservato al trasporto di un’automobile, anche molto costosa, come la Bugatti Chiron scelta per la campagna di lancio.

L’esotica hypercar di Molsheim trova degna accoglienza in questa tela votata al lusso più sfrenato. Del resto, il camper di fresca presentazione ha un prezzo di listino di 2.035.000 euro. Facile intuire il tenore del suo lusso, confermato pienamente dalle immagini. Volkner ha dato vita a un autentico gioiello, che non ha faticato a guadagnare la scena al Düsseldorf Caravan Salon, scelto per il suo debutto in società. Dire che è un prodotto di fascia alta è riduttivo.

Anche se l’estetica esterna, dal mio punto di vista lascia a desiderare, basta spostarsi all’interno per essere proiettati in una dimensione di sublime splendore, con un allestimento al top. Pellami e legnami pregiati sono di casa, in una miscela che li sposa al meglio con altri materiali nobili e molto costosi. Felice l’impatto emotivo, con un livello di coinvolgimento non inferiore a quello elargito dai migliori hotel.

Gli accessori sono faraonici. Uno su tutti: il sistema audio Burmester che, da solo, pare valga 300mila euro. Il Mobil Performanc S è un fiore all’occhiello nel suo segmento di mercato. Per Volkner è il coronamento di una nuova sfida, ancora una volta votata all’eccellenza. La spinta di questo camper da nababbi è affidata a un motore da 430 cavalli: anche qui si può essere molto soddisfatti.