Will Smith, il suo camper è una villa su ruote

Se amate le vacanze “outdoor”, ma non volete rinunciare ai lussi di una vera e propria villa, dovreste dare uno sguardo all’incredibile motorhome di proprietà del celebre attore e cantante americano, Will Smith.

La “villa su ruote” che la star di Hollywood utilizza per i suoi spostamenti lavorativi e per svago è stata realizzata dalla Anderson Mobile Estates, azienda USA specializzata in camper di lusso altamente personalizzabili.

E a proposito di personalizzazione, Will Smith si è decisamente lasciato prendere la mano quando ha commissionato questo camper, personalizzato in ogni minimo dettaglio per soddisfare gusti e sfizi dell’attore. Questo colosso realizzato negli anni 2.000 sfrutta la bellezza di 22 ruote e si estende su due piani, farciti di lusso e opulenza.

Cinema con schermo da 100 pollici

Il piano superiore può inoltre alzarsi di oltre 1 metro grazie ad un dispositivo di sollevamento a otto pistoni. In questo modo si ottiene una sala cinema con 30 posti (utilizzabile anche come ufficio o sala riunioni), caratterizzata dalla presenza di uno schermo retrattile da 100 pollici per la proiezione di film e presentazioni.

Non manca il guardaroba e la sauna

Al primo piano troviamo invece cucina e sala da pranzo, inoltre non manca una postazione dedicata al trucco che comprende una postazione trucco professionale. Non manca inoltre un piccolo ufficio ed un altro salotto utilizzato dal Will come guardaroba.

A stupire è anche la sala da bagno, costata la bellezza di 25mila dollari e dotata di doccia con sauna e di un WC a secco separato. Di sicuro effetto scenico la porta di vetro che diventa opaca con la semplice pressione di un pulsante.

Prezzo stratosferico

Anche se risulta in sevizio da circa 20 anni, il motorhome di Will Smith resta uno dei punti di riferimento tra i camper di extra-lusso, come sottolinea il suo prezzo stratosferico, pari a 2,5 milioni di dollari (circa 2.114.000 euro al cambio attuale).