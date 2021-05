Chevrolet Corvette trasformata in gatto delle nevi [Video]

La Chevrolet Corvette non è nata per brillare sui percorsi innevati. Sono altri i terreni operativi che hanno ispirato la sua progettazione. Del resto, non ci vuole molto a capirlo: basta guardare le sue forme per rendersene conto. A chiarire ulteriormente il quadro ci pensa la grande potenza erogata dal suo motore, che si scarica sulle sole ruote posteriori. Diciamo che il quadro prima disegnato non è ideale per affrontare il manto bianco.

Eppure, qualcuno ha deciso di forzare le cose, trasformando l’iconica supercar americana in un efficace gatto delle nevi. Il video conferma le sue doti dinamiche nel difficile contesto ambientale. Per rendere la Chevrolet Corvette idonea alla particolare missione, sono stati montati degli sci anteriori e dei cingoli al posteriore. A firmare l’operazione ci hanno pensato gli uomini di un garage a stelle e strisce, specializzato nel tuning.

Per chi, come me, vive un’autentica passione per le auto sportive, questo intervento ha un profumo sacrilego, ma c’è chi la pensa in modo diverso. Non è la prima volta che una supercar viene trasformata in questo discutibile modo. Qualche tempo fa lo stesso destino era toccato ad un’ancora più prestigiosa Lamborghini Aventador. Pure in quel caso la strampalata idea era sbocciata negli Stati Uniti d’America. A voi il filmato.