Una Lamborghini Aventador trasformata in gatto delle nevi [Video]

Trasformare una Lamborghini Aventador in gatto delle nevi è un’idea folle, ma negli Stati Uniti d’America le idee più strampalate a volte possono prendere forma: il video odierno lo conferma. I protagonisti dell’impresa hanno dotato di cingoli la supercar del “toro”, per metterla alla prova sui manti innevati dell’aspra regione selvaggia dello Utah. Come se l’è cavata? Non vi anticipiamo nulla, per lasciare integro il piacere della curiosità, che potrete esaudire dando un’occhiata al filmato.

Noi ci limitiamo a dire che gli ambienti e gli usi ideali per la celebre auto sportiva della casa di Sant’Agata Bolognese sono altri. Ricordiamo che la Lamborghini Aventador è una supercar per pochi eletti. Veloce, piena di cavalli e appariscente, richiama gli sguardi come una calamita. Questa creatura sembra scappata dallo spazio e in qualsiasi contesto ambientale si concede in tutta la sua aggressività.

La spinta fa capo a un motore V12 aspirato, come sulla Murciélago, che ha sostituito, riprendendone le linee aggressive e taglienti. Il modello si caratterizzata per le prestazioni di altissimo livello, le soluzioni tecnologiche mutuate dall’ingegneria leggera e un handling di grande efficacia, con un rombo unico a condire l’azione. A voi la sua escursione sulla neve, in “sella” ai cingoli.

Video |TheStradmen