Chevrolet Corvette Stingray ZL-1 da 3 milioni di dollari

La Chevrolet Corvette è un’auto storica molto apprezzata ma non di grandissimo valore economico, di solito sono pochissime le versione speciali come questo esemplare del 1969, che è una vera eccezione. Si tratta di una delle due Corvette 427 ZL-1 in alluminio, l’unica però con un tetto apribile convertibile. Il 1969 è stato un anno speciale per la Corvette, ma in molti dei fan più sfegatati della “Vette” non conoscono questo esemplare.

Nuda e cruda

Sotto al cofano ruggiscono ben 560 CV che vengono alimentati attraverso un cambio automatico M40 e poi direttamente buttati a terra dalle ruote posteriori. Tuttavia, questa non è solo una normale Corvette con una trasmissione legata alle corse, infatti anche i freni e le sospensioni sono stati aggiornati. L’auto è stata spogliata anche dei comfort: la radio, il riscaldamento, l’aria condizionata, gli alzacristalli elettrici e il servosterzo sono tutti assenti nell’auto.

Storia dell’auto

Il proprietario originale di questa vettura, John W. Maher, ha scambiato una Corvette L88 decappottabile del 1988 con questa. Questa è l’unica ZL-1 decappottabile mai realizzata ed è l’unica ZL-1 mai venduta nuova a un cliente al dettaglio. Non molto tempo dopo averci messo le mani sopra, Maher “ha terrorizzato le gare in salita, gli eventi di autocross e le gare di resistenza in tutta la Pennsylvania occidentale”, afferma l’elenco su RM Sotheby ‘s. Rimase in suo possesso fino al 2007 quando la vendette. Da allora, è stata completamente restaurato prima di essere esposto al Quail e ottenere la certificazione Bloomington Gold. Abbastanza interessante, non ha il suo motore originale. Maher in realtà l’ha fatto saltare nel suo primo anno di proprietà

Chevrolet Corvette: nuovo motore

Oggi ha un altro motore ZL-1 corretto in fabbrica, con codice data, realizzato tutto in alluminio, che è stato montato in garanzia nel 1969. Nonostante quel piccolo difetto le sue condizioni sono quasi originali, dunque, la casa d’aste ha suggerito una quotazione intorno ai 3 milioni di dollari. Tutto ciò ha senso considerando che questo è il primo ZL-1 offerto pubblicamente negli ultimi 30 anni.