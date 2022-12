Chevrolet Camaro COPO 2023: muscle car da oltre 1.000 CV

Dal 1969, Chevrolet porta avanti una tradizione che stuzzica la fantasia dei più sportivi, ovvero realizzare una prorompente muscle car denominata Chevrolet Camaro COPO, pensata esclusivamente per l’uso in pista. Anche quest’anno, la tradizione della Casa del Cravattino è stata rispettata con la realizzazione di un bolide dalle caratteristiche estreme, pensata appositamente per le corse d’accelerazione sul quarto di miglio.

La Chevrolet Camaro con il V8 più grande di sempre

Questa Camaro con le prestazioni da dragster può contare sul V8 più grande e potente della sua lunga storia, ospitato sotto un nuovo cofano motore, appositamente bombato per contenere la grande cubatura, mentre gli inserti colorati in Vivid Orange sono stati utilizzati per personalizzare il vano motore. Parliamo infatti dell’otto cilindri Big Block ZZ632 da 10,35 litri, quindi ancora più grande del V8 9.4 litri presentato nel 2022.

Proposta anche con altre due motorizzazioni

Anche se non sono stati dichiarati i dati definitivi, le indiscrezioni parlano di oltre 1.000 CV e 1.188 Nm di coppia massima. Il Costruttore americano metterà comunque a disposizione una versione meno spinta, equipaggiata con un V8 7.0 litri da 470 CV, affiancata da una variante V8 5.7 litri con compressore volumetrico da 580 CV.