Chevrolet Camaro: 5 rari modelli storici in vendita

La Chevrolet Camaro è l’unica muscle car degli anni ’60 ancora in produzione, oltre alla Mustang che l’ha ispirata. Per questa gamma ci sono stati alti e bassi nel corso degli anni e anche una lunga pausa tra il 2002 e il 2009, ma ad oggi ancora si può entrare in un concessionario Chevy e comprarne una.

I rumors avanzano che GM sia pronta a eliminare il modello. Chi ne vuole una ha dunque due opzioni: o sbrigarsi ad acquistarla prima che scompaia dai listini o comprare uno dei 5 milioni di esemplari stimati venduti negli ultimi 55 anni. Ecco cinque interessanti Camaro attualmente in vendita.

1969 Chevrolet Camaro Watkins Glen Pace Car (269.995 dollari)

270.000 dollari sembrano un sacco di soldi per una di quelle repliche commemorative. Questa Camaro con 44.000 miglia in vendita in Quebec è però l’auto che ha guidato il Gran Premio degli Stati Uniti del 1969 a Watkins Glen. Chevy ha costruito e venduto diverse repliche della Camaro che ha corso all’Indy di quell’anno. Per assicurarsi che avesse abbastanza muscoli per tenere il passo di gara, questa vettura è stata dotata di un V8 big block in alluminio L78 da 6,5 litri e 375 CV.

1974 Chevrolet Camaro Z28 (34.000 dollari)

l 1974 è stato uno spartiacque per la Camaro. I 245 CV del blocco da 5,7 litri sarebbero potuti sembrare pochi rispetto alla potenza della Z, ma questo esemplare si caratterizza per l’estetica particolare del cofano e del muso. Aggiungi un cambio manuale a quattro marce di fabbrica e questa classica diventa un gioiellino da collezionisti.

1987 Chevrolet Camaro IROC Z Convertible (29.987 dollari)

Le due grandi novità della Camaro dell’87 sono state il ritorno del V8 da 5,7 litri e un’opzione convertibile. Le deccapottabili sono state costruite dall’American Sunroof Company e disponibili nelle versioni Sport Coupé, LT di lusso e IROC, più performanti come questa.

2002 Chevrolet Camaro GMMG ZL1 (105.000 dollari)

Le Camaro ZL1 originali del 1969 con motore in alluminio costruite per le gare di accelerazione si trovano in cima a qualsiasi elenco di auto da collezione Chevy. E il marchio Nordamericano ha ovviamente resuscitato il nome con una Camaro ad alte prestazioni nel 2011.

Ma meno noto al di fuori delle comunità di fan è la ZL1 di quarta generazione costruita da GMMG Inc. nei primi anni 2000. La base meccanica è la versione da 400 CV del 5,7 litri, ma una versione da 475 CV e persino una Fase III da 600 CV con 7,0 litri, erano le altre opzioni disponibili.

2018 Chevrolet Camaro ZL1 (62.595 dollari)

Come se la versione ZL1 da 650 CV della Camaro di sesta generazione introdotta nel 2017 non fosse sufficientemente potente, Chevy ha aggiunto una variante 1LE. Ma a differenza della sua omonima degli anni ’60, il terreno naturale di questa ZL1 non erano i rettilinei, ma i circuiti. Con un peso di 27 kg in meno rispetto a una ZL di serie 1, dotata di diversi elementi aerodinamici fa sentire a suo agio i guidatori anche tra le curve delle piste.