Campionato Italiano RX 2022: il programma della seconda tappa

Anche quest’anno Pasqua e Pasquetta saranno all’insegna del Motorsport. Durante il prossimo fine settimana andrà in scena infatti la seconda tappa del Campionato Italiano Rallycross, organizzato da Sport Club Maggiora.

Per la prima volta la Maggiora Offroad Arena ospiterà la seconda tappa del Campionato (normalmente era il primo appuntamento) dopo il primo round di Ittiri vinto, nella categoria RX5, dal pilota Gian Maria Gabbiani. Marcello Gallo era invece salito sul primo gradino del podio del Kartcross.

E a Maggiora c’è anche attesa per la neonata categoria STC 1600 e per il ritorno dei Side By Side. E dopo due anni infine (per lo stop dovuto alla pandemia di COVID), ritorna anche il Campionato Svizzero di Autocross (SAV).

Campionato Italiano RX 2022: il programma

Il fine settimana lungo di gare inizierà sabato 16 aprile. Il clou dell’evento sarà domenica 17 alle 12.00 con la Heat 1 SAV. Alle 16.00 sarà la volta della Q1 Rx. A seguire la Heat 2 del SAV.

Lunedì di Pasquetta, 18 aprile, alle 9.00 sarà la volta della Q2 RX, alle 10.00 la Heat 3 SAV, alle 11.00 la Q3 RX, alle 14.00 la Q4 RX, alle 15.15 le semifinali RX e a seguire le Finali SAV e RX. I prezzi dei biglietti sono di 15,00 euro per il solo lunedì e 20,00 euro per tutto il weekend. I bambini entrano gratis fino a 13 anni.