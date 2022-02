Bugatti: in vendita una Veyron beige da 1,6 milioni di dollari

Quasi tutte le auto usate di una certa rarità e prestigio hanno visto aumentare il proprio valore negli ultimi due anni. Questo vale anche per la categoria delle hypercar come questa Bugatti Veyron color oro e beige. Con un prezzo di oltre 1,6 milioni di dollari, è difficile pensare che possa trovare un acquirente, proprio per la strana combinazione di colori con cui viene proposta. Non si può mettere in dubbio il maestoso V16 da 8,0 litri e tutte le prestazioni di cui è capace, così come il chilometraggio all’attivo di questo esemplare. I dubbi sono altri.

L’insolito abbinamento

La Bugatti Veyron di solito è proposta con delle colorazioni sgargianti, a tratti eccessive, ed è improbabile che qualcuno possa immaginare la Veyron con un’anonima tinta beige. Tuttavia, il venditore afferma che questa è una verniciatura quasi unica, quindi forse aggiunge un certo valore in più.

Le condizioni

È anche interessante notare che le gomme di cui dispone sono Pirelli P Zero attorno a cerchi in lega aftermarket. Quelle non sono le famose gomme Michelin che la Veyron usa per raggiungere in sicurezza la sua velocità massima. Ovviamente sono inclusi nella vendita ma non si fa menzione delle loro condizioni o di quando sono state sostituite l’ultima volta. Un set completo costa circa 40.000 dollari.

Questa stessa Veyron era disponibile sul mercato poco tempo fa con circa 50 miglia in meno sul contachilometri, con le ruote e le gomme originali, a un prezzo di 1,1 milioni di dollari. La Bugatti ha visto aumentare notevolmente il proprio valore negli ultimi anni, a testimonianza di quanto quel segmento di mercato sia in crescita. Chissà se questa vettura sarà capace di aumentare ancora di più il proprio valore, anche se le condizioni di totale originalità sembrano lontane dal ripristino e che sicuramente rappresenterebbero una condizione di prestigiosità in più da far valere.