Bugatti e l’optional che costa come un appartamento

Bugatti è tra le Case automobilistiche più esclusive al mondo, basti pensare che il modello d’ingresso della sua gamma viene proposto a partire da 3,6 milioni di euro, ma ovviamente se si attinge alla praticamente infinita lista di opzioni e personalizzazioni, il suo listino può crescere in maniera vertiginosa ed esponenziale.

Lista optional infinita

In realtà non esiste un listino ufficiale dei numerosissimi optional, anche perché i fortunati proprietari della vettura hanno la possibilità di personalizzare la vettura praticamente a loro piacimento e secondo i loro – spesso eccentrici e capricciosi – gusti. I costi sostenuti da questi ultimi sono, per ovvie ragioni, “Top Secret”, ma come spesso accade a volte trapela qualche interessante informazione su questo argomento che di diventa pubblica dopo essere apparsa in rete. Una di questa riguarda il costo di uno speciale optional che costa praticamente come un appartamento in una città italiana.

Livrea Blue Royal Carbon da oltre 200mila dollari

Non stiamo parlando di uno speciale dispositivo elettronico o meccanico, ma niente di meno di una tinta battezzata “Blue Royal Carbon”. Questa speciale livrea blu scuro rappresenta senza ombra di dubbio il meglio per quanto riguarda la colorazione di un corpo vettura e il suo costo supera addirittura altri accessori preziosissimi, raggiungendo i 222.000 dollari.

Prezzi optional da capogiro

Tra questi ultimi troviamo lo Sky View da 62.000 dollari (circa 55.000 euro secondo il cambio attuale) , il pacchetto “Interior trim parts – Black anodized” da 56.000 dollari (circa 49.300 euro), oppure i sedili comfort proposti a 12.000 dollari (10.600 euro).

I più esigenti possono richiedere anche il coprimotore Blue Royal Carbon da 12.500 dollari (11.000 euro), oppure impreziosire la propria auto con il logo in argento da 6.200 dollari (5.480 euro). Facendo un rapido calcolo, se si dovessero scegliere tutti questi optional, il costo della vettura salirebbe di ulteriori 476.450 dollari (circa 421.456 euro), ovvero quasi quanto il costo di una preziosissima Ferrari 812 Speciale.