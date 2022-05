Come funziona il bollo auto in Lombardia

La tassa di proprietà è obbligatoria per tutti i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), è di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, e dell’Agenzia delle Entrate (per Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), e riguarda non solamente i proprietari di veicoli, ma anche gli utilizzatori (leasing e noleggio a lungo termine), gli usufruttuari e gli acquirenti con patto di riservato dominio sul veicolo. In questa guida analizziamo tutte le modalità di pagamento del bollo auto in Lombardia: come si calcola, quando pagarlo, i metodi di pagamento del bollo auto online, con gli intermediari autorizzati e mediante domiciliazione bancaria, quali sono le agevolazioni e le esenzioni sulla tassa automobilistica previste dalla Regione Lombardia.

Quando si paga il bollo in Lombardia

La tassa di proprietà va pagata entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione. Per gli anni successivi, il pagamento del bollo auto in Lombardia deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Per i veicoli immatricolati prima del 2004, la scadenza è quella stabilita in occasione dell’immatricolazione. Prima della scadenza la Regione Lombardia invia un promemoria (Avviso di rinnovo) in cui vengono fornite tutte le indicazioni per eseguire il pagamento.

Come si calcola il bollo auto in Lombardia

L’importo della tassa di proprietà viene determinato da alcuni parametri, che cambiano in funzione della categoria del veicolo, dei dati tecnici (potenza espressa in kW, classe di inquinamento “Euro”, portata, peso complessivo), della sua destinazione d’uso (trasporto persone o trasporto merci, per conto proprio, uso privato o per conto terzi). L’importo minimo del bollo auto in Lombardia è 20 euro.

Per calcolare il bollo auto da pagare in Lombardia, è utile il servizio “Pago Bollo” disponibile nel portale Web dell’ACI: l’inserimento di alcuni dati (prima immatricolazione, rinnovo, reimmatricolazione, rientro da esenzione, riacquisto di possesso, targa Prova; tipo del veicolo; prossima scadenza del bollo; mesi di validità del bollo auto; codice fiscale o partita IVA dell’intestatario del veicolo; targa del veicolo; eventuale riduzione prevista) permette di visualizzare l’ammontare del bollo auto.

Pagamento online bollo auto in Lombardia

Il bollo auto in Lombardia può essere pagato online, anche per i veicoli di prima immatricolazione, tramite la piattaforma PagoPA, alla quale si accede:

Con i servizi telematici che calcolano il bollo dovuto per l’anno in corso e per le ultime tre annualità, anche a seguito del ricevimento di un sollecito o di un’ordinanza ingiunzione (App PagoBollo, App IO, portale dei pagamenti di regione Lombardia, portale ACI);

che calcolano il bollo dovuto per l’anno in corso e per le ultime tre annualità, anche a seguito del ricevimento di un sollecito o di un’ordinanza ingiunzione (App PagoBollo, App IO, portale dei pagamenti di regione Lombardia, portale ACI); Attraverso i servizi di home banking del proprio Istituto di credito (se ha aderito alla piattaforma PagoPA) soltanto per i pagamenti relativi all’annualità in corso.

Pagamento bollo auto in Lombardia con gli intermediari autorizzati

La tassa automobilistica in Lombardia può essere versata rivolgendosi ad intermediari abilitati, che normalmente applicano una commissione di 1,87 euro come diritti di riscossione, più eventuali altri costi per l’accesso alla piattaforma PagoPA:

Sportelli e casse automatiche degli Istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA;

Sportelli di Poste Italiane, limitatamente alle tasse automobilistiche per l’anno corrente;

Tabaccherie abilitate che aderiscono al circuito Lottomatica o convenzionate con Banca 5 Spa;

Ricevitorie Sisal abilitate;

Agenzie di pratiche auto autorizzate ed associate alle reti ACI, Avantgarde, Isaco, Italia Net Service, Sermetra, Stanet, con possibilità di far aggiornare i propri dati se risultano inesattezze dall’avviso di pagamento;

Altri canali collegati al sistema di piattaforma online PagoPA.

Pagamento bollo auto Lombardia con domiciliazione bancaria

Il proprietario di un veicolo che dà incarico alla propria banca di effettuare il pagamento del bollo auto in Lombardia ottiene una riduzione del 15% sull’importo della tassa di proprietà, a fronte di 1 euro di commissione.

Pagamento bollo auto Lombardia: veicoli ultraventennali e ultratrentennali

I veicoli pagano l’importo pieno della tassa di proprietà fino al 29. anno dall’immatricolazione. I veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale, sono soggetti alla sola tassa di circolazione (30 euro per gli autoveicoli e 20 euro per i motoveicoli).

Bollo auto Lombardia: esenzioni

Sono esenti dal pagamento del bollo auto in Lombardia le seguenti categorie:

Persone con disabilità;

Veicoli di proprietà di Onlus (riconoscimento di esenzione automatico);

Ciclomotori e i quadricicli leggeri (minicar);

Veicoli alimentati a idrogeno ed elettrici;

Veicoli alimentati monofuel a metano e GPL;

Autobus di servizio pubblico di linea;

Autoveicoli utilizzati per spurgo dei pozzi neri;

Autoveicoli provvisti di sistemi automatizzati per carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani;

Veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento e condotti da militari e agenti in divisa o muniti di un distintivo di riconoscimento;

Autoambulanze per i servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilabili adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

Veicoli ultratrentennali, se non adibiti ad uso professionale, per i quali si paga solo la tassa di circolazione (30 euro per gli autoveicoli e 20 euro per i motoveicoli. I veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni sono invece tenuti al pagamento della tassa automobilistica (legge statale 190/2014) se non iscritti ai registri storici;

Veicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Storico Fiat, Storico Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, purché si sia provveduto a far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di Rilevanza Storica del veicolo secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 1048, della legge 145/2018. Sono esenti anche i veicoli iscritti nel Registro Aci Storico dopo la presentazione di apposita istanza;

Veicoli, appartenenti ad Enti Pubblici, destinati esclusivamente ad azioni di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica, purché tale finalità risulti sulla carta di circolazione;

Autocarri esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi per conto dei Comuni o di associazioni umanitarie;

Autoveicoli, muniti di apposita licenza, per il trasporto esclusivo di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche per conto di enti morali ospedalieri o di associazioni umanitarie;

Autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti e aviazione civile;

Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;

Autoveicoli di proprietà della Giunta e del consiglio Regionale, secondo le risultanze del PRA.

Bollo auto Regione Lombardia: facilitazioni per auto a basse emissioni

Per alcune categorie di veicoli è prevista una riduzione della tassa automobilistica in Lombardia nella misura del:

75% per autovetture adibite a servizio pubblico da piazza (taxi);

50% per 5 anni per chi acquista veicoli ibridi, anche con ricarica elettrica esterna (benzina-elettrico, GPL-elettrico, metano-elettrico);

50% per autovetture adibite a noleggio con conducente per trasporto persone;

40% per autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida;

30% per autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente;

20% per autoveicoli adibiti al trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, e trattori stradali per il traino di semirimorchi muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore o di sospensione ad essa equivalente.

Per autoveicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno o con doppia alimentazione fin dall’omologazione o a seguito di successiva installazione di impianto (a gas metano, GPL, idrogeno e ad elettricità), il calcolo del bollo auto avviene in base alla potenza massima del motore espressa in KW (€ 2,58 per KW), a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista oltre i 100 i KW.