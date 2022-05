Come verificare il pagamento del bollo auto

Il bollo auto (tecnicamente: tassa di proprietà) è un obbligo che riguarda tutti i proprietari di veicoli che alla scadenza del termine di pagamento risultano iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), nonché gli utilizzatori (leasing e noleggio a lungo termine), gli usufruttuari e gli acquirenti con patto di riservato dominio sul veicolo, ovvero l’atto con cui la completa proprietà è condizionata al pagamento dell’intero prezzo di vendita. Può accadere di non ricordarsi se per l’anno in corso si sia provveduto al pagamento del bollo auto: difficile che ciò avvenga, tuttavia non impossibile. In effetti, esistono degli strumenti per accertarsi di essere in regola con la tassa di proprietà del proprio veicolo e non rischiare di pagare in ritardo: analizziamo qui tutte le modalità per verificare il pagamento del bollo auto.

Verificare pagamento bollo auto: come si fa

La verifica del pagamento del bollo auto può essere effettuata di persona, recandosi presso una delle delegazioni territoriali dell’Automobile Club d’Italia, oppure online attraverso il portale dell’ACI (qui il link alla pagina Web relativa), indicando il tipo di pagamento, il tipo del veicolo e la regione di residenza del proprietario. Se la verifica del pagamento del bollo auto avviene nel mese in cui si deve rinnovare il versamento, è sufficiente digitare la targa del proprio veicolo e scegliere la regione di residenza. Negli altri casi, il sistema chiede l’inserimento di alcuni dati presenti sulla carta di circolazione (data immatricolazione, potenza espressa in kW, classe Euro di inquinamento) e la scadenza dell’ultimo bollo pagato.

Controllo del bollo auto con targa

La verifica del pagamento bollo auto partendo dalla targa del veicolo può essere effettuato, attraverso il proprio Pc o device portatile, tramite il servizio “Calcola il Bollo ed il Superbollo” dal portale dell’Automobile Club d’Italia.

Verificare pagamento bollo auto per regione