BMW X8: nuove indiscrezioni per la Super SUV più sportiva

Prosegue lo sviluppo della nuova BMW X8, l’inedita Super SUV che il costruttore bavarese introdurrà nel corso del prossimo anno come modello ‘alter ego’ in chiave più sportiva della grande X7, da cui differirà soprattutto per la configurazione dell’abitacolo a cinque posti.

Sarà lunga circa 520 cm

Esteticamente, la nuova BMW X8 sarà riconoscibile per lo stile in linea con la compatta X2. Infatti, non avrà la carrozzeria con la coda spiovente come le SUV coupé X4 ed X6. Le dimensioni, invece, saranno imponenti, in quanto la vettura misurerà circa 180 cm in altezza, 220 cm in larghezza e 520 cm in lunghezza.

Anche Plug-In Hybrid da 760 CV

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova BMW X8 potrebbe essere disponibile solo nelle declinazioni M Performance, come le versioni M50i ed M60i con l’unità a benzina 4.4i V8 TwinPower Turbo da 530 CV e 625 CV di potenza. Il top di gamma, invece, dovrebbe essere rappresentato dalla X8M a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 760 CV di potenza complessiva, tra l’altro con l’abitacolo a quattro posti.