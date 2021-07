BMW X7: la versione speciale di Poldo Dog Couture

Ecco la BMW X7 nella versione speciale Poldo Dog Couture, allestita in esemplare unico nella configurazione xDrive40d, con il motore diesel 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 340 CV di potenza e dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Maggiori attenzioni per abitacolo e bagagliaio

La nuova BMW X7 Poldo Dog Couture rappresenta il connubio tra il costruttore bavarese e l’omonimo atelier di moda che, sotto la supervisione di Rossella Barbuto, ha realizzato il kit da viaggio per cani ed installato nel voluminoso bagagliaio della super SUV di grandi dimensioni. Questo set, tuttavia, sarà disponibile come optional su ordinazione. Inoltre, sono previsti anche il profumatore Fresh Woods per l’abitacolo e lo spray igienizzante a base alcolica all’interno del bracciolo anteriore.

Tutto per l’amico a 4 zampe

Nello specifico, il kit da viaggio per cani della BMW X7 Poldo Dog Couture comprende la raffinata valigia in midollino con gli inserti in pelle e foderata in Alcantara di colore beige, tra l’altro completa di cintura di sicurezza da 40 cm in pelle e paglia di Vienna per assicurare il cane ai sedili posteriori, guinzaglio e collare in paglia di Vienna, copertina 50×50 cm per il sedile posteriore ed arrotolabile nel trasportino portatile di forma cilindrica anch’esso in pelle e paglia di Vienna, borraccia termica nell’apposita custodia in pelle e paglia di Vienna, coperta imbottita con l’ovatta zerodown da inserire nel bagagliaio, rete divisoria in paglia di Vienna e pelle, ciotola a scomparsa nel vano laterale del bagagliaio.