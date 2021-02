BMW Serie 7: nuove indiscrezioni sulla settima generazione

Prosegue lo sviluppo della nuova BMW Serie 7, ovvero la settima generazione dell’ammiraglia del costruttore bavarese, nota anche come modello G70. Esteticamente, sarà riconoscibile per la carrozzeria più squadrata rispetto all’attuale modello G11, i fari anteriori sottili, la calandra a doppio rene di grandi dimensioni, il vano portatarga ricavato nel paraurti posteriore e le luci posteriori a tutta larghezza. Inoltre, sono previste maggiori sinergie con Rolls-Royce, ovviamente per gli optional in chiave più lussuosa.

La nuova generazione della BMW Serie 7 potrebbe essere svelata entro fine anno, ma è più probabile la presentazione in anteprima mondiale nel corso del primo semestre del 2022. Infatti, la produzione della vettura partirà nel mese di luglio dell’anno prossimo, mentre la commercializzazione è prevista nel corso del successivo autunno.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova BMW Serie 7 modello G70 dovrebbe comprendere due versioni a propulsione ibrida Plug-In, vale a dire la rinnovata 745e da circa 400 CV di potenza complessiva e l’inedita M750e da circa 500 CV di potenza complessiva. Entrambe le configurazioni avranno il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 286 CV o 380 CV, l’unità elettrica eDrive, il cambio automatico Steptronic ad otto rapporti e la trazione integrale xDrive. Inoltre, potrebbe essere proposta anche nella declinazione 730i con il propulsore a benzina 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri da 265 CV di potenza, tra l’altro dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Infine, nel corso del 2023 dovrebbe debuttare anche la BMW i7, modello ‘alter ego’ a propulsione elettrica che, quasi certamente, avrà il frontale specifico. Stando alle indiscrezioni, sarà accreditata della potenza di oltre 650 CV, mentre il pacco delle batterie da 120 kWh garantirà l’autonomia massima di circa 700 km. La relativa gamma, invece, dovrebbe essere declinata nelle versioni i740, i750 ed i760M.