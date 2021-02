Una Rolls-Royce Wraith ispirata alla Vision Next 100 per Justin Bieber

Justin Bieber è rimasto affascinato dalla Rolls-Royce Vision Next 100, futuristica concept car dello Spirito d’Estasi, dal look spaziale. Non potendo acquistare quella creatura estrema, nata in esemplare unico per festeggiare il centenario della mitica casa automobilistica inglese, il giovane cantautore, musicista e attore canadese ha deciso di farsi trasformare una Rolls-Royce Wraith, riprendendo lo stile della Vision Next 100.

L’incarico di eseguire le radicali modifiche è stato affidato agli specialisti di West Coast Customs, che hanno completato l’opera nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal committente. Un video consente di ammirare i frutti del lavoro, consegnando dei fotogrammi dell’insolito esemplare a spasso per le strade di Malibu. Superfluo dire che tutti i pannelli della carrozzeria sono stati rivisti. A voi il giudizio sul risultato. La presenza degli scarichi lascia ipotizzare la conservazione del motore a combustione interna, in luogo della propulsione elettrica della concept car Vision Next 100.

Per chi non lo sapesse, Justin Bieber è un amante delle supercar. Il divo d’oltreoceano, talvolta, si concede delle discutibili personalizzazioni dei suoi gioielli a quattro ruote. Lui è uno che ama distinguersi. Il suo conto in banca faraonico gli consente tanti privilegi, come un box mai privo di fuoriserie da sogno.