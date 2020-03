BMW Serie 7: nuove foto spia

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 4 marzo 2020

BMW porta avanti i test di sviluppo della Serie 7, la sua grande ammiraglia, anche se il corpo vettura del muletto è lo stesso dell'attuale generazione.

Sono giunte delle nuove foto spia che hanno come protagonista un muletto di BMW Serie 7, la grande ammiraglia bavarese. La vettura tedesca è intenta a svolgere dei test su strada, in un ambiente innevato del Nord Europa, presumibilmente in Svezia dove si tengono spesso queste attività. Rispetto alla volta precedente, in cui venne fotografato un esemplare che con ogni probabilità riguardava una Serie 7 ibrida, questa volta abbiamo a che fare con una Serie 7 dalla motorizzazione tradizionale. Questo intensificarsi dei test, per una vettura che sarà commercializzata a partire dal 2022, fa presupporre che la prossima generazione dell'ammiraglia tedesca sarà lanciata in contemporanea con tutte le motorizzazioni disponibili.



Linea attuale

Le versioni dal motore a combustione e le versioni ibride otterranno probabilmente la classica dicitura Serie 7, mentre la versione elettrica verrà chiamata i7 quando arriverà sul mercato. Per adesso questi sono soltanto i primi muletti da test di sviluppo, infatti utilizzano il corpo vettura dell'attuale generazione di Serie 7 e così come anche la maggior parte degli interni attuali. Il motivo per cui le luci sono camuffate è perché sono solo luci provvisorie e false, come spesso accade su prototipi e muli. Per vedere dei muletti con il futuro corpo della Serie 7, ci vorranno ancora 6 o 7 mesi di attesa.