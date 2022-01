BMW Serie 6: allo studio il ritorno della sportiva bavarese

Stando a quanto riportato dal sito australiano Whichcar, nel 2026 tornerà la sportiva BMW Serie 6, nelle varianti coupé e cabriolet. Molto probabilmente sostituirà la media Serie 4, ma anche la più grande Serie 8.

Come la concorrente Mercedes-Benz CLE

Infatti, con il ritorno della BMW Serie 6, il costruttore bavarese vorrebbe seguire l’esempio della rivale Mercedes-Benz che, l’anno prossimo, introdurrà l’inedita sportiva CLE per sostituire le Classe C Coupé e Classe C Cabrio, nonché le Classe E Coupé e Classe E Cabrio.

Niente Serie 6 Gran Coupé?

Per quanto riguarda le configurazioni Gran Coupé, non sarebbe prevista questa declinazione per la prossima BMW Serie 6. La Serie 4 Gran Coupé sopravviverà solo come BMW i4 a propulsione elettrica, mentre la Serie 8 Gran Coupé sarà sostituita dalla variante sportiva con la carrozzeria fastback a cinque porte della prossima ammiraglia BMW Serie 7.