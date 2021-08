BMW Serie 4 Cabriolet by AC Schnitzer

AC Schnitzer ha svelato una serie di aggiornamenti per la BMW Serie 4 Cabriolet che ne migliorano le prestazioni e lo stile.

Novità meccaniche

Proprio come ha fatto con la Serie 4 Coupé, il tuner tedesco offre diversi pacchetti di prestazioni per diverse varianti della Serie 4 Cabrio, come 420i, 430i, M440i e diesel 430d. Le cifre sulla potenza variano tra i modelli, ma una M440i di punta con gli aggiornamenti elettronici eroga fino a 420 CV, più della precedente generazione di BMW M3 e M4.

Inoltre il preparatore tedesco ha sviluppato un nuovo scarico per la BMW che include un silenziatore posteriore sportivo in acciaio inossidabile con alette di scarico regolabili e terminali disponibili in carbonio, cromati o con finitura anodizzata nera.

AC Schnitzer ha anche sviluppato nuovi componenti per le sospensioni della Serie 4 Cabrio. Ciò include una nuova combinazione molla/ammortizzatore che riduce l’altezza da terra di 15-25 mm. Le molle ribassate sono vendute anche separatamente.

Per quanto riguarda l’estetica, per la Serie 4 Cabriolet è stato progettato anche un nuovo splitter anteriore. Non mancano nuove estensioni per le minigonne laterali e un labbro posteriore. Sono inoltre disponibili due design di ruote, denominati AC4 e AC1, entrambi offerti nelle forme da 19 e 20 pollici. I clienti che cercano il montaggio perfetto possono anche ordinare distanziali ruota da 10 mm.

Sono disponibili, infine, anche alcuni sottili aggiornamenti interni per la Serie 4, inclusi paddle in alluminio, una copertura per il controller iDrive e pedali in alluminio.