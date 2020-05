BMW Serie 6 Gran Turismo: le novità del restyling

Di Dario Montrone mercoledì 27 maggio 2020

Oltre all'estetica rinnovata, tra le novità della nuova BMW Serie 6 Gran Turismo restyling figura anche la configurazione Mild Hybrid da 48V

Oltre al modello Serie 5, è stata sottoposta al restyling di metà carriera anche la BMW Serie 6 Gran Turismo. Continuerà ad essere assemblata presso l'impianto tedesco di Dingolfing, dove sono stati prodotti già oltre 50.000 esemplari dal debutto fino ad oggi. In arrivo nel corso del mese di luglio, sarà disponibile solo nella configurazione Mild Hybrid a propulsione ibrida da 48V che fornisce la potenza supplementare di 11 CV per le versioni a benzina 630i con il motore 2.0i TwinPower Turbo da 258 CV e 640i con il propulsore 3.0i TwinPower Turbo da 333 CV, nonché per le declinazioni diesel 620d con il motore 2.0d TwinPower Turbo a quattro cilindri da 190 CV, 630d da 286 CV e 640d da 340 CV con l'unità 3.0d TwinPower Turbo.

Tutte le motorizzazioni della rinnovata BMW Serie 6 Gran Turismo sono abbinate al cambio automatico Steptronic ad otto rapporti, mentre la trazione integrale xDrive è prevista di serie per la versione 640d, oppure in alternativa alla trazione posteriore per le declinazioni 640i e 630d. Inoltre, tra le varie caratteristiche figurano lo spoiler posteriore attivo da 120 km/h di velocità il sistema multimediale BMW Live Cockpit Professional con il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il display touch screen Control Display centrale anch'esso da 12,3 pollici.

Dettagli su equipaggiamento e personalizzazioni

La nuova BMW Serie 6 Gran Turismo è dotata anche di fari Full Led con la funzione di curva adattiva, le luci diurne a forma di L con gli indicatori di direzione integrati e il dispositivo BMW Selective Beam con gli abbaglianti selettivi grazie alla tecnologia a matrice. Sono previsti anche i terminali di scarico a forma trapezoidale, gli elementi della consolle centrale di colore nero lucido, il volante sportivo multifunzione in pelle e gli interni in pelle Dakota con i sedili anteriori regolabili elettricamente. Infine, è stata aggiornata anche la gamma cromatica con i nuovi colori Phytonic Blue, Piedmont Red e Bernina Grey Amber, la tinta Portimao Blue per l'allestimento MSport e le colorazioni Dravite Grey, Tanzanite Blue e Alvit Grey di BMW Individual.