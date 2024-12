Il 2027 segnerà un momento storico per BMW, con il debutto della prima M3 completamente elettrica. Questo nuovo capitolo della berlina sportiva tedesca non sostituirà immediatamente la versione endotermica, ma si affiancherà a essa, offrendo ai puristi e agli innovatori un’opzione adatta alle proprie preferenze. Questa trasformazione è resa possibile dalla piattaforma Neue Klasse, che costituirà la base anche della futura Serie 3, attesa per il 2026. BMW ha già svelato le prime immagini del prototipo della M3 elettrica, e il design lascia intravedere una sportività dirompente.

Design ispirato alle muscle car

Il prototipo della nuova BMW M3 elettrica è attualmente impegnato nei test su strada, ma il design definitivo sembra già delineato. Le proporzioni ricordano le muscle car americane, con un frontale largo e basso e passaruota scolpiti che trasmettono forza. La tradizionale calandra a doppio rene lascia spazio a una griglia sottile e affilata, seguendo lo stile del concept Neue Klasse.

Anche altri dettagli estetici rivelano l’attenzione ai particolari: maniglie integrate nella carrozzeria, assetto ribassato, un sottile spoiler posteriore e un sistema frenante dedicato. Il risultato è un equilibrio tra modernità e performance. Gli interni, ancora avvolti nel mistero, promettono un approccio minimalista, in linea con le ultime tendenze del marchio.

BMW M3 elettrica, un nuovo standard

La BMW M3 elettrica non sarà solo una rivoluzione estetica, ma anche tecnica. Sebbene in passato BMW avesse accennato alla possibilità di modelli con quattro motori elettrici indipendenti, la M3 manterrà probabilmente un approccio più tradizionale per preservare la sua posizione all’interno della gamma M.

Con una potenza prevista di circa 550 CV, la BMW M3 elettrica supererà l’attuale BMW M3 CS, ma senza raggiungere le incredibili cifre (oltre 1.300 CV) riservate ai modelli di punta futuri. Questa configurazione garantirà prestazioni eccellenti, bilanciate da un’elevata guidabilità, una caratteristica fondamentale per le sportive BMW.

La convivenza con l’endotermico

Per i puristi che non sono ancora pronti a passare all’elettrico, BMW ha pensato a tutto. La prossima generazione della M3 endotermica arriverà nel 2028, identificata dal nome in codice “G84”. Sarà disponibile esclusivamente con cambio automatico e trazione integrale, continuando a offrire l’esperienza di guida tradizionale che tanti appassionati amano.

Una nuova era per BMW

La M3 elettrica rappresenta una svolta epocale, unendo la tradizione sportiva del marchio con le sfide del futuro. Con un design aggressivo, tecnologie all’avanguardia e prestazioni superiori, questa vettura si prepara a ridefinire il concetto di berlina sportiva. Che si scelga l’elettrico o l’endotermico, il futuro della M3 promette di essere tanto entusiasmante quanto innovativo.