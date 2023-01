Nuova BMW M3 CS 2023: 550 CV e oltre 300 km/h

La Casa bavarese ha svelato le immagini e i dati della nuova BMW M3 CS, con 550 CV e 3,4 secondi nello 0-100 km/h. In occasione della prossima 24 Ore di Daytona il marchio tedesco presenterà al pubblico, dal vivo, la nuova CS dopo aver svelato mesi fa la nuova M4 CSL. E da quest’ultima riprende, ad esempio, la potenza, poiché raggiunge la stessa cifra di CV grazie alle modifiche nel suo powertrain. Questo aggiornamento ha infatti l’obiettivo di renderla ancora più radicale con diversi accessori focalizzati all’uso in pista.

Ispirata alla regina del DTM

La nuova CS si ispira alla regina del DTM. E non si tratta solo di ispirazione, ma anche di soluzioni prese in prestito direttamente dalla versione racing. Ad esempio i cilindri sono stati modificati in modo da ridurre l’attrito, l’albero motore è ora più leggero e la testata è in gran parte stampata in 3D.

Le novità meccaniche della BMW M3 CS 2023

L’aumento della pressione dei due turbo da 1,7 a 2,1 bar, sommato ad altri accorgimenti nella gestione del motore, fanno passare la meccanica da 510 a 550 cavalli. Mantiene, ovviamente, i 650 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 in 3,4 secondi. Raggiungere inoltre i 200 km/h in 11,1 secondi e dichiara una ripresa da 80 a 120 km/h in appena 2,6 secondi. Inoltre, grazie al pacchetto M Driver di serie, la M3 CS raggiunge una velocità massima di 302 km/h.

Tutta questa potenza è gestita dalla trasmissione Steptronic a 8 rapporti che può essere configurata per uso normale, sportivo o in circuito, basta usare il pulsante Drivelogic integrato nella leva del cambio. Di fatto la trazione M xDrive è di serie e può funzionare in modalità 4WD, 4WD Sport o 2WD. Le prime due inviano più coppia alle ruote posteriori, mentre l’ultima spinge solo il retrotreno.

Nuovi cerchi da 19 pollici

In termini di equipaggiamento la nuova BMW M3 CS 2023 viene fornita di serie con spettacolari cerchi anteriori da 19 pollici e posteriori da 20 pollici, con finitura Gold Bronze e freni M Compound (in carboceramica come optional). Gli pneumatici misurano 275/35 ZR 19 davanti e 285/30 ZR 20 dietro e sono focalizzati all’uso in pista, volendo però si può optare anche per pneumatici più “razionali”.

Dieta dimagrante a base di carbonio

Il tetto, il cofano, lo splitter anteriore, le prese d’aria anteriori, le calotte degli specchietti, il diffusore, lo spoiler posteriore e i sedili M sono realizzati in fibra di carbonio. I sedili hanno la regolazione elettrica e il riscaldamento. Le levette del cambio, la consolle centrale e i rivestimenti interni sono realizzati in CFRP, plastica rinforzata con fibra di carbonio. Inoltre, monta un silenziatore in titanio per il sistema di scarico. Con tutto ciò, la BMW ottiene una riduzione di peso di 20 kg rispetto alla M3 Competition.

Quando arriverà sul mercato?

La nuova BMW M3 CS sarà costruita in serie limitata presso lo stabilimento del BMW Group di Monaco a partire da marzo 2023 e il lancio partirà nello stesso mese. Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Giappone saranno le regioni di vendita più importanti per il nuovo modello in edizione speciale.