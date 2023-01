Alpina B5 GT: il canto del cigno dell’attuale BMW Serie 5

Mentre aspettiamo pazientemente il debutto della nuova generazione della BMW Serie 5, che verrà svelata entro la fine dell’anno, Alpina ha lanciato un’ultima edizione speciale del modello attuale. La BMW Alpina B5 GT è probabilmente la variante più bella ed esclusiva della Serie 5 uscente, caratterizzata da più potenza e da una velocità massima superiore anche a quella della M5. Sarà offerta in una produzione limitata di 250 unità, sia in versione berlina che Touring.

Motore e prestazioni: più di una M5

Il V8 bi-turbo da 4,4 litri è stato aggiornato con un condotto di aspirazione dell’aria ottimizzato per il flusso e un silenziatore di aspirazione dell’aria più un software risintonizzato. Il risultato è un upgrade che arriva a 625 CV e 850 Nm di coppia. Alpina afferma che la B5 GT è il suo modello più potente, sebbene la BMW Alpina XB7 con specifiche statunitensi produca 630 CV. Tuttavia, per quanto riguarda le berline, la B5 GT produce 9 CV (6 kW) in più rispetto all’Alpina B5 standard e alla BMW M5 Competition e solo 1,3 CV (1 kW) in meno rispetto alla M5 CS che conserva, per poco, il titolo di serie 5 di produzione più potente.

La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico ZF a otto rapporti che beneficia anche di un software aggiornato. Di conseguenza, lo sprint da 0 a 100 km/h viene completato in meno di 3,4 secondi per la berlina e meno di 3,6 secondi per la Touring. La velocità massima è altrettanto impressionante per un’auto familiare, con 330 km/h per la berlina e oltre 322 km/h per la Touring, cifre superiori a qualsiasi M5. La B5 GT sembrerà anche più cattiva grazie al sistema di scarico sportivo Alpina ottimizzato con terminali di scarico quadrupli in titanio, rifiniti in nero.

Le modifiche al telaio

Oltre alla potenza extra e allo scarico più rumoroso, il modello ha ricevuto anche aggiornamenti al telaio. Alpina suggerisce che un rinforzo migliora la precisione e il feedback dello sterzo, mentre l’asse posteriore della B5 GT Touring è stato abbassato, offrendo un baricentro più basso. I modelli montano dischi freno forati Brembo da 395 mm all’anteriore e 398 mm al posteriore.

Dettagli estetici, gli esterni

Esteticamente la BMW Alpina B5 GT sembra molto simile alla B5 standard. Il kit carrozzeria specifico include l’estensione aerodinamica del paraurti anteriore con piccole canard e uno splitter, nonché l’inserto del paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria che ospita i quattro tubi di scarico. I caratteristici cerchi forgiati Alpina Classic da 20 pollici sono rifiniti in Marron Volciano e sono dotati della scritta B5 GT. Per quanto riguarda gli esterni, le tonalità Alpina Blue e Alpina Green nella foto sono standard, mentre la tavolozza dei colori opzionale include Arctic Race Blue, Petrol Mica, Verde British Racing, Chalk, Imola Red e Daytona Violet. Tutte le colorazioni possono essere combinate con la grafica Alpina.

Gli interni

All’interno, oltre al rivestimento standard in pelle Nappa in una varietà di colori disponibili, gli acquirenti possono scegliere, per i sedili, tra pelle Full Merion o pelle Lavalina conciata al naturale, con scritta B5 GT ricamata sui poggiatesta. C’è anche l’opzione di sedili sportivi maggiormente imbottiti, che combinano pelle Dakota nera con Alcantara nera e accenti blu. Un tocco di classe sono gli inserti in legno pregiato Alpina Walnut Antracite sul cruscotto.

Altri dettagli includono la finitura Marron Volciano sulle palette del cambio e sui bordi dei tappetini, il rivestimento scuro del tetto, gli emblemi in metallo B5 GT, la targa numerata sulla consolle centrale e l’impianto audio Harman Kardon di serie.

I prezzi

La BMW Alpina B5 GT è già disponibile su ordinazione, anche se con disponibilità limitata a 250 unità in tutto. In Germania la berlina ha un prezzo di 145.500 euro, mentre la Touring parte da 148.500 euro, tasse incluse. Le consegne dell’edizione speciale dovrebbero iniziare a luglio 2023.