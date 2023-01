BMW Serie 5: la nuova generazione sarà anche EV

La BMW Serie 5 della generazione attuale sta per lasciare il testimone al nuovo modello atteso per ottobre. Questo, per la prima volta, porterà sulla berlina bavarese l’alimentazione elettrica. Un segno dei tempi, che comportano la necessità di avere in gamma, quantomeno, una variante a batteria.

BMW Serie 5: la linea si annuncia elegante e raffinata

L’estetica della BMW Serie 5 di nuova generazione non sarà figlia delle tendenze attuali del Marchio. Quindi, niente griglia anteriore oversize, anche se si annuncia più grande dell’attuale. L’impostazione, di base, rimane quella da berlina classica, ma con una linea filante. Ci sarà anche la variante wagon, ormai imprescindibile per competere con l’Audi A6 Avant e con la Mercedes Classe E in versione station.

Interno a tutto schermo

Abitacolo a tutto schermo, invece, per la nuova BMW Serie 5, che beneficerà del miglioramento generale dell’infotainment targato BMW, e di quella struttura della plancia vista sui modelli più recenti. Così, è ipotizzabile la presenza dei due display, che appaiono come un corpo unico, e che hanno riscosso successo nelle ultime vetture lanciate dalla Casa dell’Elica. Con una lunghezza di circa 5 metri, lo spazio a bordo non sarà certo un problema, ed il vano bagagli sarà di sicuro capiente.

Motori ibridi o elettrici, ma anche V8

Ma è sotto pelle che la BMW Serie 5 riceverà le modifiche maggiori, a cominciare dai propulsori. Questi saranno mild hybrid, plug-in hybrid o elettrici. Nell’ultimo caso con pacchi batteria di diversa grandezza. Al vertice della gamma di motori dovrebbe esserci un V8 elettrificato destinato alla potentissima M5, che dovrebbe arrivare a sviluppare qualcosa come 700 CV di potenza massima. La variante più sportiva della gamma dovrebbe avere anche la trazione integrale, ormai sdoganata dal modello attuale e decisamente utile per gestire una cavalleria sempre crescente. Ma per questi dettagli, ed ulteriori sviluppi a livello dinamico, attendiamo comunicazioni ufficiali.