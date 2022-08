Una nuovissima BMW M4 CSL si è schiantata troppo presto

Una BMW M4 CSL si è schiantata. Così l’auto sportiva bavarese, la cui produzione ha preso le mosse da pochi giorni, registra già un esemplare danneggiato. Non sappiamo se si tratti di un muletto oppure di uno del 1000 pezzi destinati ai clienti. In quest’ultimo caso, la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi. Una foto della vettura, immortalata dopo l’incidente, è stata condivisa su Instagram dall’utente NoorJosef. Pare che il crash abbia coinvolto anche un altro veicolo.

Ignote le cause del crash

Al momento non si hanno dettagli sulla dinamica dei fatti e sulle responsabilità. L’importante è che nessuno si sia fatto male. Certo, piange il cuore nel vedere una BMW M4 CSL ridotta in un simile stato, addirittura prima dell’avvio delle consegne di questa creatura in tiratura limitata. Come già anticipato, ancora non si sa se l’esemplare protagonista dell’incidente sia un prototipo, un’unità di pre-produzione o una delle 1.000 auto previste per la clientela.

Fra incertezze e certezze

I colleghi di Carscoops riferiscono che ci sono anche dei rapporti contrastanti sul luogo del crash: alcuni commentatori affermano che sia avvenuto vicino al quartier generale della casa tedesca, altri parlano del Regno Unito. Una cosa è certa: i danni riportati dalla BMW M4 CSL sono davvero importanti, pur senza sapere in che stato versino le sezioni non visibili nell’unico scatto disponibile. L’urto, multiplo, è stato alquanto doloroso per il mezzo, procurandogli vistose ferite. Non vorremmo essere nei panni di chi lo ha procurato.

Una belva chiamata BMW M4 CSL

Ricordiamo che quest’auto sportiva dell’elica blu è una vera supercar in “borghese”, spinta da un motore 3.0 biturbo da 550 cavalli, che garantisce prestazioni al top, grazie anche al peso inferiore di 100 chilogrammi rispetto alla “normale” M4. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 3.7 secondi, quella da 0 a 200 km/h in 10.7 secondi. La velocità massima si spinge nel territorio dei 307 km/h. Fantastico il tempo ottenuto nell’anello lungo del Nurburgring: 7’20″207.

Image credits @NoorJosef