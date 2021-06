BMW: le speciali Serie 8 Frozen Black ed X5 Pleasure Edition

Per il mercato giapponese, BMW ha realizzato le versioni speciali Frozen Black e Pleasure Edition per i modelli Serie 8 ed X5, entrambi in serie limitata. Nello specifico, per la nuova BMW Serie 8 Frozen Black sono previsti solamente 20 esemplari, ovvero 15 nella variante Gran Coupé e solo 5 nella configurazione Coupé.

Stile “Total Black”

La nuova BMW Serie 8 Frozen Black è riconoscibile per la carrozzeria di colore nero opaco, i cerchi in lega 728M da 20 pollici di diametro, il pacchetto Shadow Line con i terminali di scarico e la calandra a doppio rene di colore nero, le pinze dei freni M Sport di colore nero, il tetto apribile panoramico in vetro, i sedili sportivi M Sport, gli interni in pelle Merino di colore nero, il cielo in Alcantara di colore nero e gli inserti dell’abitacolo in Piano Black di BMW Individual, più l’impianto audio Bowers&Wilkins Diamond. Disponibile solo nella declinazione 840i con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 333 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima, è in vendita ai prezzi 15 milioni di yen (pari a circa 114.000 euro) come Serie 8 Coupé e 15,1 milioni di yen (pari a circa 115.000 euro) come Serie 8 Gran Coupé.

Più lusso per la X5



La nuova BMW X5 Pleasure Edition, invece, è proposta solo nella versione xDrive30d con il propulsore diesel 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 286 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima, al prezzo di 10,38 milioni di yen (pari a circa 79.000 euro). La specifica dotazione di serie è completa di pacchetto ADAS con vari dispositivi di assistenza alla guida, configurazione dell’abitacolo a sette posti, interni in pelle dedicati, inserti in legno di frassino, cerchi in lega da 21 pollici di diametro e sospensioni pneumatiche adattive.