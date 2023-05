BMW i5: prima immagine degli interni

BMW i5 è prossima al debutto. La casa automobilistica bavarese ha confermato che la sua presentazione avverrà il prosismo 24 maggio. Nelle scorse ore BMW ha pubblicato sui social due brevi clip che mostrano alcune immagini del modello in attesa del suo debutto ufficiale. In una di queste immagini è possibile dare il primo sguardo agli interni del veicolo ed in particolare al suo sistema di illuminazione ambientale. Come era facile ipotizzare dunque il Curved Display sarà l’elemento caratterizzante di questa auto.

Due nuovi teaser anticipano la nuova BMW i5 che debutterà il 24 maggio

Nell’altra invece notiamo il contorno illuminato della griglia a doppio rene, fiancheggiata da fari più sottili con luci di marcia diurna a forma di freccia rivolte verso l’esterno, simili a BMW X5 e X6. Al momento non si hanno molte notizie sulla nuova BMW i5. Le uniche certezze sono che l’auto arriverà sul mercato in una doppia configurazione. La versione base sarà la eDrive40 che sarà a trazione posteriore e offrirà 335 cavalli. La versione top di gamma invece sarà la i5 M60 con doppio motore e 590 cavalli di potenza. Al momento non si sa molto dell’autonomia o della capacità della batteria anche se si vocifera che la versione entry level dovrebbe avere un’autonomia di 582 km nel ciclo WLTP.

Ricordiamo che comunque oltre alla BMW i5 completamente elettrica, la casa tedesca venderà anche la Serie 5 della generazione G60 con diversi motori a quattro e sei cilindri, inclusa la potente M5 che debutterà in seguito. Quest’ultima dovrebbe superare i 700 cavalli di potenza. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre notizie arriveranno a proposito di questa attesa vettura.