BMW non realizzerà la Z4 M

Quando lo scorso anno BMW presentò la nuova Z4, tutti aspettavano l’annuncio della versione più sportiva, la M. Purtroppo, ad oggi la Casa tedesca non ha ufficializzato la sua produzione, al contrario ha spiegato i motivi per cui si concentrerà solo sulla Z4 M40i.

Cosa ha raccontato Michael Wimbeck

Michael Wimbeck è il capo del progetto Z4 e al blog BMW ha raccontato che c’è stato un momento in cui la Casa tedesca ha davvero pensato di realizzare la Z4 M. Così, con il progetto avviato,La Casa tedesca ha serrato i ranghi e ha studiato attentamente il mercato, ma alla fine non ha dato il via libera alla realizzazione della roadster M. In BMW hanno dato maggior peso ad un’altra M, ovvero alla Z4 M40i, che non è un vero e proprio modello della divisione M, ma ha una meccanica e un telaio di tutto rispetto che ne fanno una tra le BMW più belle, moderne e divertenti da guidare degli ultimi tempi.

Il mercato non la vuole

Il fascino e la personalità di una eventuale (ma che non si farà) BMW Z4 non sono assolutamente in discussione, ma a quanto pare il suo limite è proprio quello di essere una vettura di nicchia. Oggi il mercato ha altre richieste e i clienti spostano i loro desideri di acquisto verso crossover e SUV mentre sono sempre meno quelli che decidono di soffermarsi e acquistare una roadster. È vero che sui social e sui forum la passione corre forte e l’apprezzamento per una possibile Z4 M è altissimo, ma in realtà, secondo BMW, in molti la vorrebbero ma in pochissimi la comprerebbero. Questo è il vero motivo per cui BMW non ha intenzione di lanciare una versione ad alte prestazioni della Z4: la sua richiesta sarebbe bassissima.

Quali novità per la BMW Z4 M40i?

Visto che la Z4 M non vedrà mai la luce, in BMW hanno pensato di riavvicinare una fetta di clienti “nostalgici”. Per cui è possibile che il Brand tedesco deciderà di “mettere le mani” sulla Z4 M40i per dotarla di cambio manuale. Questo progetto tecnico potrebbe aumentare la richiesta di acquisto della roadster da parte di clienti BMW amanti della “vecchia scuola di guida”. Inoltre per BMW non dovrebbe essere così difficile sviluppare questa versione, visto che ha già supportato Toyota nella realizzazione della Supra con cambio manuale.