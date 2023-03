BMW racconta i nuovi iDrive

La Casa tedesca ha svelato i primi particolari dei nuovi sistemi iDrive 8.5 e iDrive 9. Non solo prodotto, dunque: per i costruttori è fondamentale restare al passo con le tecnologie e con l’fferta che ognuno fa in tema di infotainment. Tornando a BMW, il 2023 vedrà sovrapporsi l’arrivo del sistema 8.5 e successivamente del 9. Intersserà a tutti i modelli in gamma, chi prima, chi dopo, ma tutti saranno equipaggiati con le migliorie studiate per i nuovi iDrive. Tra le tante, sono due le novità principali e riguardano la schermata iniziale e la struttura del menu. Nonostante iDrive 8.5 e iDrive 9 presentano delle differenze tecniche, le funzionalità dei due sistemi dovrebbero essere molto simili.

Nuovo iDrive 8.5 e iDrive 9: arrivo e modelli interessati

I primi modelli che verranno equipaggiati con il nuovo iDrive 8.5 saranno la Serie 7, la iX, la i4, la X5, la X6, la X7 e XM a partire dal mese di luglio, poi entro la fine dell’anno arriverà su tutti gli altri. Nonostante sia appena uscito il sistema aggiornato basato su Linux, la Casa automobilistica tedesca ha deciso di svelare un’anteprima del nuovissimo sistema operativo iDrive 9, basato su Android, che ormai si trova nella fase finale del suo sviluppo. Inizialmente soltano la X1 e la Serie 2 Active Tourer lo avranno a bordo a partire dal mese di novembre 2023, poi debutterà su tutti gli altri modelli.

Scopriamo il sistema operativo BMW 8.5

Il tocco e la voce vengono integrati sempre più nei sistemi operativi infotainment delle vetture e come ricorda BMW stessa, nel corso degli anni è avvenuto il passaggio dallo “spingere, girare e premere” allo “scorrere, toccare e parlare” delle nuove interfacce. Per quanto rigurda iDrive 8.5, in BMW hanno tratto ispirazione al mondo degli smartphone, per questo sono stati eliminati i sottomenu dalla nuova interfaccia all’interno del BMW Curved Display. Seguendo il principio Zero-Layer, tutte le funzioni e le informazioni importanti sono mostrate su un livello unico, così guidatore e passeggeri non devono entrare nei menu interni, sono inoltre presenti dei comodi widget collocati verticalmente che permettono di accedere rapidamente a specifiche funzioni. La funzionalità QuickSelect consente di selezionare programmi di intrattenimento, elenchi di contatti e impostazioni del veicolo, avviare l’interazione con il BMW Intelligent Personal Assistant o attivare altre opzioni di menu. Grazie a questi accorgimenti, l’attivazione delle funzioni e delle impostazioni è ora molto più semplice e fruibile.