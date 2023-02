BMW X5 M e X6 M 2024: ora solo Competition

La tecnologia ibrida continua a diffondersi nella gamma M di BMW. Ora anche il SUV X5 M del 2024 e la sua controparte coupé, l’X6 M, saranno i primi veicoli ad alte prestazioni del marchio di Monaco ad adottare un sistema elettrico a 48 volt, che è parte di un aggiornamento completo di metà carriera per la gamma.

Le nuove Competition

In precedenza la BMW X5 M e la X6 M erano offerte con il pacchetto Competition individuale che portava 17 cavalli in più, una nota di scarico più chiassosa e ruote e pneumatici posteriori di diametro maggiore, tra le altre cose. Per il 2024, però, entrambi i modelli sono ora disponibili solo in veste Competition, il che significa che tutto l’hardware che migliora le prestazioni diventa standard.

Upgrade per il V8

Al centro del powertrain rimane il V8 biturbo da 4,4 litri, anche se pesantemente rivisto. BMW afferma che il nuovo motore S68 presenta una miriade di modifiche volte a renderlo più reattivo ed efficiente rispetto al suo predecessore. La potenza massima rimane la stessa a 617 cavalli e 553 Nm di coppia, ma ora è accompagnato da un motore elettrico montato nella trasmissione automatica a otto rapporti. Il motore elettrico genera 12 CV e 148 Nm, con il sistema a 48 volt che funge anche da generatore di avviamento.

Messa a punto anche per la trasmissione

La trasmissione stessa include migliori componenti di raffreddamento e nuovi rapporti. Insieme a un rapporto più lungo rispetto a prima, le prime tre marce sono ora invece più corte. Nonostante tutte queste modifiche al powertrain, BMW non si aspetta che le nuova X5 M o X6 M 2024 siano più veloci. Secondo i dati ufficiali, infatti, entrambe accelerano da zero a 100 km/h in 3,7 secondi. BMW dichiara, però, che produrranno meno emissioni grazie ai nuovi convertitori catalitici.

Le modifiche al telaio

Altre modifiche meccaniche alla X5 M e alla X6 M includono ammortizzatori rivisti e modifiche alle sospensioni posteriori rivolte a migliorare la stabilità ad alta velocità. BMW afferma inoltre che entrambi i telai dei SUV sono ora più rigidi grazie a rinforzi aggiuntivi. Entrambi i SUV hanno ancora la trazione integrale standard e un differenziale posteriore a slittamento limitato controllato elettronicamente, ma ora possono funzionare indipendentemente dal sistema di controllo della stabilità.

Restyling estetico

Mentre l’ultimo linguaggio di design di BMW è probabilmente il più divisivo che sia mai stato visto, il marchio sembra evitare il peso del contraccolpo con i suoi restyling della X5 M e della X6 M. Invece di dare loro gli enormi reni della griglia frontale della M3 a quattro porte e M4 a due porte, le SUV di medie dimensioni con targa M hanno un frontale meno irriverente.

La parte anteriore delle nuove X5 M e X6 M presentano ora fari più stretti con accenti a forma di freccia che fungono anche da luci di marcia diurna e indicatori di direzione. Le griglie nere hanno lamelle orizzontali e il badge BMW è più grande di prima. Una sezione nera ora incornicia la griglia superiore e quella sottostante nel paraurti anteriore, creando una forma a X. Un diverso set di prese d’aria su entrambi i lati contribuisce, infine, al restyling del frontale.

Al posteriore le X5 M e X6 M aggiungono luci posteriori che riprendono il motivo a X della parte anteriore. La gamma 2024 delle SIUV sportive bavaresi aggiunge inoltre più opzioni di vernice metallizzata che includono le tonalità Isle of Man Green, Brooklyn Grey e Frozen Pure Grey.

Un passo avanti nella tecnologia

Per coloro che non lo sapessero già, BMW sta inserendo uno schermo curvo gigante nei modelli che attualmente non lo hanno, e questo avverrò anche sulle nuove X5 M e X6 M. La configurazione combina un cluster per la strumentazione da 12,3 pollici e un touchscreen da 14,9 pollici, entrambi sotto un unico vetro. Il sistema di infotainment supporta il nuovo software iDrive 8, che fornisce diversi controlli di interazione insieme a Apple CarPlay wireless e Android Auto. Altre modifiche all’interno di X5 M e X6 M includono nuove leve del cambio in fibra di carbonio.