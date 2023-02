Bmw 3.0 CSL, al via la produzione della super sportiva

La Casa di Monaco ha annunciato l’avvio della produzione della Bmw 3.0 CSL nello stabilimento di Dingolfing, in Germania. Omaggio alla mitica 3.0 CSL degli anni 70, a cui è chiaramente ispirata nel design e nella filosofia sportiva, la 3.0 CSL è stata sviluppata partendo dall’ottima base della M4 CSL e il suo obiettivo è quello di rappresentare la supercar per eccellenza dedicata ai puristi della guida.

Bmw 3.0 CSL: dedicata ai puristi

La vettura infatti può contare sul sei cilindri 3.0 litri sovralimentato portato fino a quota 560 CV e 550 Nm di coppia massima. Questi ultimi due valori sono scaricati sulla trazione posteriore tramite l’uso di un cambio manuale a sei rapporti, una vera e propria rarità su questo tipo di auto. Grazie all’uso di fibra di carbonio e altri materiali compositi è stato ottenuto un incredibile rapporto peso/potenza di soli 2,9 kg per CV.

Assemblaggio artigianale

Come accennato in precedenza, la vettura viene costruita nello stabilimento di Dingolfing, ovvero il medesimo dove vengono assemblate le M3, M4, M5 e M8, anche se per la 3.0 CLS la linea di produzione è totalmente diversa, avvicinandosi molto di più a quella di un’auto realizzata in maniera artigianale. Per realizzare un esemplare della sportiva bavarese vengono impiegate ben 2 settimane di lavoro. La vettura viene assemblata dove vengono alla luce anche le M4 GT4 da competizione: partendo dalla scocca della M4 CSL, il team specializzato lavora sul corpo vettura, caratterizzato da passaruota allargati, appendici aerodinamiche particolarmente pronunciate e da un design senza tempo che collega passato e futuro con forme armoniche e marcatamente sportive.

Test finale in pista

La verniciatura con i colori M viene effettuata a mano da personale esperto, mentre successivamente i vari componenti della carrozzeria sono sottoposto ad un trattamento protettivo nel sito di Landshut e in quello di Moosthenning viene effettuato l’assemblaggio finale da ben 30 operari specialisti. Infine, l’auto ritorna al sito principale di Dingolfing per essere sottoposta ai test sul banco a rulli e all’immancabile ispezione finale che prevede una prova in pista che garantisca che ogni componente meccanico funzioni alla perfezione.

Solo 50 unità

La 3.0 CSL è stata concepita per celebrare i 50 anni di carriera per reparto “M” di Bmw, per questo motivo verrà realizzata in una tiratura di appena 50 esemplari. Il prezzo di partenza per ogni unità dovrebbe essere di circa 750mila euro.