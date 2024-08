BMW: epic fail con un SUV dell’elica blu | Video

Un giovane parcheggiatore è il protagonista di una infelice disavventura. Forse al servizio di un hotel, con un elegante sorriso si appresta a consegnare un SUV BMW al suo proprietario. Il tizio è gentile, sicuro e fiducioso. Sembra convinto della bontà del lavoro svolto. Forse è pronto a prendersi una bella mancia per il servizio espletato. Purtroppo le cose vanno male per lui. Qui non entra in causa l’ipotetica avarizia dell’owner, ma un errore commesso in fase di parcheggio, con il freno di stazionamento non attivato.

Essendo in pendenza, la BMW inizia una marcia in solitaria. Lo sfortunato parcheggiatore si accorge subito della cosa e cerca di fiondarsi dentro il SUV bavarese, per bloccarne l’azione, ma non riesce nell’impresa. Inevitabile, a quel punto, il contatto con un altro mezzo in sosta, mentre lo sportello dell’auto tedesca è ancora aperto, con una gamba del giovane parzialmente all’esterno. Speriamo davvero non si sia fatto male. A voi il video.