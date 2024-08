BMW serie 3: pericoloso show sulle strade aperte al traffico | Video

I raduni automobilistici sono piacevoli occasioni di incontro con altri proprietari e con gli appassionati, ma non è raro vedere qualcuno che si lascia andare la mano, con comportamenti talvolta irresponsabili. Il video odierno ne mostra uno, frutto della dissennata esuberanza del conducente di una BMW serie 3.

L’auto bavarese è preceduta, all’uscita dall’area meeting, da un’Audi R8, il cui driver si concede un piccolo sovrasterzo di potenza sull’asfalto scivoloso, giovandosi del supporto della trazione integrale, che lo aiuta a conservare il controllo del mezzo. Non vanno altrettanto bene le cose per il conducente dell’auto bavarese, il cui colpo sul pedale dell’acceleratore è ancora più vigoroso. Le due ruote motrici faticano a scaricare la potenza sul fondo a basso grip.

Questo, insieme alla capacità di gestione del veicolo non proprio degna di un pilota, genera un breve effetto pendolo, già sufficiente a proiettare la BMW serie 3 sull’altra carreggiata, dopo aver scavalcato il cordolo spartitraffico. Per fortuna non ci sono stati contatti con altri veicoli e nessuno si è fatto male. Diciamo che dal cielo qualcuno ci ha messo una mano, perché ne poteva derivare una strage. Speriamo che in futuro il protagonista dell’infelice funambolismo eviti di ripetere questi giochi pericolosi. A voi il video. Buona visione!

Foto | Screen shot da video IG @benness_photography