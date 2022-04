BMW 3.0 CSi: ecco il restomod elettrico

Una delle vetture simbolo degli anni ’70, la BMW 3.0 CSL detta anche Batmobile per il suo stravagante alettone posteriore, che ricordava la celebre vettura dell’uomo pipistrello. Richard e il suo team di Electric Classic Cars hanno realizzato un restomod di una BMW 3.0 CSi “E9” degli anni ’70 con alimentazione Tesla, e le hanno donato un bodykit “Batmobile” CSL per farla sembrare la rara versione da corsa omologata.

Il ripristino

L’auto era in pessime condizioni, infatti aveva il tetto forato dalla ruggine, mentre l’interno erano completamente distrutto, in più c’erano molte ammaccature e la vernice era bollita sempre dalla ruggine. Un autentico disastro. Sotto al cofano non c’è più spazio per il 6 cilindri in linea da 3.0 litri, ma c’è un pacco batteria di una Tesla Model S P85. Una parte delle batterie oltre al cofano si trova nel bagagliaio. Anche il motore elettrico proviene da una Tesla e si colloca dove un tempo si trovava il differenziale posteriore. Un set di cerchioni Alpina completano il pacchetto estetico.

Più potenza

Adesso l’auto sviluppa 450 cavalli e 450 nm di coppia, molti più dell’originale. Il risultato si traduce anche in un’accelerazione da 0 a 100 km/h che si raggiunge in appena 3 secondi, pur conservando un’autonomia di oltre 200 miglia. Anche i freni sono stati aggiornati con dischi Wilwood su tutti e quattro gli angoli. Richard dice che l’auto è leggermente più pesante di una CSL di serie con il pieno di benzina, ma questo non inficia sulla perfetta distribuzione dei pesi.

Il restomod è durato quasi due anni per essere completato e, dopo tutto quel tempo, Richard non vedeva l’ora di portarlo a fare un giro di prova su alcune di quelle famose B-road britanniche. Peccato che non si possa sentire cantare il motore, però il risultato è pregevole e una bella auto è stata salvata da un destino crudele e inevitabile.