BMW M6 E63 by Hamman, ecco il tuning per la supercar con motore V10

In occasione del Salone di Francoforte del 2005, la Casa di Monaco presentò ufficialmente la Bmw M6 (sigla di progetto E63). La vettura, caratterizzata dall’originale design frutto della matita del discusso Chris Bangle, è stata l’ultima sportiva con motore V10 aspirato targata Bmw. Ora, questa supercar dal sapore vintage è diventata oggetto delle attenzioni del preparatore internazionale Hamman che ha deciso di realizzare un kit di trasformazione in grado di regalare nuova linfa vitale alla vettura.

Nuovo assetto e cerchi specifici

La M6 targata Hamman si distingue immediatamente per i nuovi cerchi in lega Schmidt scomponibili da 21 pollici di colore nero che risultano avvolti da pneumatici che misurano 255/30 all’anteriore e 295/25 al posteriore. Hamann ha anche dotato l’auto di sospensioni KW Variant 3 che riducono l’altezza da terra di 45 mm all’anteriore e di 35 mm al posteriore, migliorando l’agilità dell’auto. Non mancano inoltre nuove appendici aerodinamiche come lo splitter anteriore e lo spoiler posteriore.

Sound entusiasmante

Dal punto di vista meccanico, segnaliamo l’adozione dello scarico Hamann/Supersprint in grado di rendere il suono del V10 5.0 litri ancora più entusiasmante. Il dieci cilindri non è stato invece violato, ricordiamo che può contare su 507 CV in grado di far bruciare alla vettura lo scatto 0-100 km/h in soli 4,7 secondi, mentre la velocità risulta limitata elettronicamente a 250 km/h. L’enorme cavalleria viene scaricata sulla trazione posteriore tramite l’uso del cambio robotizzato SMG II a 7 rapporti. Il listino dei vari componenti è presente sul sito ufficiale del tuner.