Un appassionato YouTuber del canale “Exploring With Boss” ha documentato il ritrovamento di tre rare auto d’epoca abbandonate in una fattoria abbandonata nel Regno Unito, dove sono rimaste nascoste per decenni sotto una fitta vegetazione.

I tesori nascosti in campagna

Tra i tesori automobilistici riscoperti, il pezzo più interessante è un Hillman Imp degli anni ’60, una piccola hatchback verde che rappresentò un’importante innovazione nel panorama automobilistico britannico. Quest’auto, prodotta dal Rootes Group, si distinse per essere la prima vettura britannica di serie dotata di un motore completamente in alluminio. Nonostante le innovative caratteristiche tecniche, i problemi di affidabilità portarono alla vendita dell’azienda a Chrysler Europe nel 1967, anche se la produzione continuò fino al 1976 con oltre 440.000 esemplari realizzati.

La seconda vettura identificata è un Austin A30, un modello economico prodotto nei primi anni ’50 per sfidare il popolare Morris Minor. Con il suo modesto motore da 0,8 litri, rappresentò una soluzione pratica per le famiglie britanniche del dopoguerra, raggiungendo una produzione di 223.000 unità prima di cedere il posto al successivo A35.

Tante auto direttamente dal passato

Il terzo ritrovamento è un Volkswagen Beetle, quasi irriconoscibile tra la vegetazione che lo avvolge. Questo simbolo della motorizzazione di massa, nonostante il suo indiscutibile valore storico, appare troppo deteriorato per ipotizzare un recupero.

Questo singolare ritrovamento rappresenta una vera e propria capsula del tempo automobilistica, dove la natura ha lentamente reclamato il proprio spazio, trasformando questi veicoli in suggestive testimonianze del passato. Mentre il Hillman Imp potrebbe ancora avere qualche possibilità di tornare su strada, il futuro delle altre due vetture appare più incerto. La scoperta ha generato notevole interesse online, riaccendendo la passione degli appassionati per questi testimoni della storia dell’automobile.