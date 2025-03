“Le auto sono come i diamanti: più rare e antiche, più valgono”. Mai detto fu più appropriato per descrivere il tesoro automobilistico scoperto in una villa americana, dove tre preziose auto d’epoca – una Ford Thunderbird del 1959, una Chevrolet Chevelle SS 396 del 1969 e una rarissima Cadillac Series 62 degli anni ’40 – giacciono dimenticate in attesa di tornare a splendere.

Tutto documentato

La scoperta, documentata dal canale YouTube “RangerRickTV”, svela una proprietà appartenuta a una coppia anziana ora scomparsa, i cui figli hanno lasciato tutto immutato, come in una capsula del tempo. Nonostante lo stato di abbandono della villa, le auto d’epoca hanno resistito sorprendentemente bene all’usura del tempo.

La Ford Thunderbird rappresenta un pezzo significativo della storia automobilistica americana, con i suoi interni in pelle e un possente motore da 5.8 litri capace di 300 cavalli. Pur non essendo particolarmente rara, con oltre 57.000 esemplari prodotti, il suo stato di conservazione la rende un esemplare interessante per i collezionisti.

Più sportiva e modificata, la Chevrolet Chevelle ha subito un’evoluzione nel tempo, passando dal motore originale 396 a un più potente propulsore 454 V8 da 7.4 litri, trasformandola in una vera muscle car personalizzata secondo i gusti dell’epoca.

Un trionfo di auto d’epoca

Tuttavia, è la Cadillac Series 62 a rappresentare il vero gioiello della collezione. Prodotta in numeri limitati nel dopoguerra, questa elegante coupé dalla probabile colorazione “Seine Blue Iridescent” può raggiungere quotazioni superiori ai 100.000 dollari, grazie alla sua rarità e al suo significato storico nel panorama del lusso americano.

Mentre gli eredi decidono il destino di questi preziosi esemplari, cresce la preoccupazione per la loro salvaguardia da possibili vandalismi. Una collezione che merita di essere preservata, testimonianza tangibile di un’epoca d’oro dell’automobile americana.