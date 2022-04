Autista svenuto sul TIR: poliziotto sale a bordo in corsa e ferma il mezzo

Un poliziotto si è reso protagonista di un’impresa in stile James Bond, fermando la corsa di un TIR impazzito, con la degna collaborazione del suo collega di pattuglia. Teatro dei fatti la statale 379, in Puglia. Qui una volante del commissariato di Ostuni ha intercettato il mezzo pesante, che viaggiava in modo irregolare, con una marcia a zig-zag.

Gli uomini in divisa sono entrati subito in azione, nel tentativo di fermare il veicolo fuori controllo. Uno degli agenti non ha esitato un attimo a tentare l’impossibile, cercando di introdursi a bordo dell’autoarticolato, con funambolismi degni della saga cinematografica di 007.

Dopo essere riuscito, con comprensibile difficoltà, ad accedere nell’abitacolo, il poliziotto-eroe ha subito fermato la corsa del veicolo, togliendo dal pedale dell’acceleratore il piede del conducente. Quest’ultimo era ormai privo di sensi. Gli agenti, a quel punto, hanno praticato le prime manovre di soccorso, con un provvidenziale massaggio cardiaco, in attesa dell’ambulanza. Il camionista si è ripreso. Per fortuna, grazie all’intervento dei poliziotti, è stato scongiurato il peggio. Onore al merito dei due uomini in divisa.