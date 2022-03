Camion dei pompieri si schianta contro nove veicoli [Video]

Un camion dei pompieri ha colpito diversi veicoli in autostrada, mentre era impegnato, come mezzo di soccorso, a raggiungere l’area in cui si era consumato un incidente. Teatro dei fatti la I-15, all’altezza di Spanish Fork, nello Utah (USA). Un video fa vedere come sono andate le cose. Scorrendo le immagini si vede l’autopompa colpire un veicolo fermo in coda, leggermente oltre la linea gialla.

L’impatto ha sollevato la parte anteriore del camion dei pompieri, che nella ricaduta è sfuggito al controllo del suo conducente. Così il grosso mezzo si è fiondato sulla fiancata di diversi veicoli, compresa la Honda Accord dell’uomo che ha effettuato le riprese. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi. Dispiace, comunque, che qualcuno si sia fatto male, anche se in forma lieve. Pare che le prime due auto colpite avessero a bordo dei bambini. Il rischio che lo cose potessero andare peggio, quindi, c’era tutto, ma grazie a Dio possiamo tirare un respiro di sollievo. In totale sono state nove i veicoli che si sono visti piombare addosso il camion dei pompieri.

Fonte | Carscoops.com