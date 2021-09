Range Rover Sport SVR: acrobazie mozzafiato nel nuovo film di 007 [Video]

Funambolismi automobilistici di alta scuola con la Range Rover Sport SVR in “No Time to Die!”, nuovo capitolo della saga di 007. Su YouTube è stato pubblicato un breve video che mostra in anteprima alcune acrobazie dell’opera, viste dietro le quinte. Facile immaginare il carico di adrenalina che il film, atteso in sala dal prossimo 30 settembre, saprà regalare agli spettatori.

La clip ne offre un assaggio molto invitante. Nei fotogrammi si notano due Range Rover Sport SVR lanciate all’inseguimento di James Bond. Una di queste si ribalta durante la rincorsa, rotolando sulla scarpata. Sono ritagli di scene d’azione molto intense, che i cultori del genere si aspettano di vedere al cinema e nel piccolo schermo.

Ormai il debutto di “No Time to Die” è dietro l’angolo. Anche se il Coronavirus ha fatto slittare i tempi previsti, il 25° episodio della serie si avvicina all’orizzonte. Si profila un capolavoro della settima arte. Daniel Craig ha detto a più riprese che questa sarà la sua apparizione finale come interprete dell’agente segreto più celebre del pianeta: un duro colpo per molti fan. Ricordiamo che ancora una volta, nell’opera, sarà presente un’Aston Martin DB5 del 1964, iconica auto della blasonata casa automobilistica inglese.