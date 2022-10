Audi TT RS Iconic Edition: nuova serie limitata

Il prossimo anno, il 2023, vedrà l’arrivo di una nuova versione speciale dell’Audi TT RS. Si tratta di un’edizione speciale che avrà solo 100 unità e costerà, secondo le prime stime, tra i 100.000 e i 120.000 euro. Si tratta dell’Audi TT RS Iconic Edition, che sarà disponibile in vari mercati mondiali, ma in tiratura molto limitata per ciascuno di essi.

Audi TT RS Iconic Edition: look personalizzato

Una delle caratteristiche principali è che gli acquirenti avranno solo un’opzione per la carrozzeria. Sarà verniciata nel colore grigio Nardo, un’esclusiva Audi. Il modello speciale avrà fari con tecnologia Matrix LED e una griglia nera lucida, incorniciata da una cornice nera opaca.

Altri elementi offerti dalla nuova Audi TT RS Iconic Edition sono le minigonne laterali, gli specchietti retrovisori esterni e gli stemmi, tutti in nero lucido. Lo stesso colore è presente sui cerchi in lega da 20 pollici, con un design a sette razze. Le pinze dei freni ripetono lo stesso colore e aggiungono un’immagine elegante all’intero e all’ esterno della sportiva.

Questa immagine è accentuata dai finestrini posteriori triangolari, smerigliati e con la scritta “Iconic Edition”. Per dare più esclusività a questo modello, viene offerto di serie il pacchetto Aerokit che aggiunge uno splitter anteriore pronunciato e un design più efficiente con prese d’aria anteriori. Al posteriore troviamo invece uno spoiler fisso e un diffusore più sofisticato, entrambi progettati per migliorare l’aerodinamica e garantire che l’auto rimanga aderente al suolo anche alle alte velocità e in curva.

Gli interni dell’Audi TT RS Iconic Edition

Le novità continuano all’interno. Per questa versione commemorativa Audi ha puntato su sedili sportivi RS, con fianchetti in Jet Grey Nappa e pannelli centrali in nero, seguendo il gioco di contrasti degli esterni. Le cuciture gialle a nido d’ape aggiungono un tocco più interessante e il ricamo della scritta “Iconic Edition” aggiunge un aspetto più esclusivo all’abitacolo. Ogni unità è numerata e il numero di serie è visibile su una targhetta sulla leva del cambio.

Meccanica originale

Per quanto riguarda il motore, questa edizione speciale dell’Audi TT RS non offre alcuna differenza rispetto al modello su cui si basa. Ciò significa che avrà lo stesso motore a cinque cilindri turbo da 2,5 litri con una potenza di 394 CV e una coppia massima di 480 Nm.