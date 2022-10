Il prossimo anno, il 2023, vedrà l’arrivo della nuova edizione dell’Audi TT RS. Si tratta di un’edizione speciale che avrà solo 100 unità e costerà, secondo le prime stime, tra i 100.000 e i 120.000 euro. Si tratta dell’Audi TT RS Iconic Edition, che sarà disponibile in vari mercati mondiali, ma in quantità molto limitate per ciascuno di essi.