Audi Q8 e-tron, al via gli ordini e svelati i prezzi

La Casa dei quattro anelli ha dato il via alla prevendita delle Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron, prime ammiraglie a ruote alte completamente elettriche della Casa teutonica. Le due nuove versioni del SUV di punta a zero emissioni tedesco, sostituiscono – grazie ad una intelligente evoluzione – le Audi e-tron e Audi e-tron Sportback, primi modelli full electric del Brand. La Casa di Ingolstadt ha anche svelato il listino prezzi per il mercato italiano delle nuove Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron che parte da 79.900 euro.

Audi Q8 e-tron: dimensioni, design e aerodinamica

Lunghezza e passo rimangono pressoché invariati rispetto alle Audi e-tron, sforando rispettivamente i 5 e i 3 metri, così come il vano bagagli che risultano ampio 568 litri sulla versione SUV e 528 litri sulla Sportback. Tra le novità di spicco troviamo alcune modifiche estetiche e un’ottimizzazione dell’aerodinamica: la calandra Single Frame è più grande e più bassa e sfoggia una nuova grafica del logo, non mancano cerchi fino a 22 pollici, mentre le modifiche aerodinamiche hanno permesso di raggiungere un per la versione SUV e la Sportback rispettivamente un Cx di 0,27 e 0,24.

Audi Q8 e-tron: i powertrain

La nuova Q8 e-tron viene proposta in Italia in due versioni: 50 quattro da 340 CV e 664 Nm di coppia e 55 quattro da 408 CV e 664 Nm di coppia. La versione entry-level 50 quattro scatta da 0 a 100 km/h in 6 secondi, mentre le batterie da 95 kWh promettono un’autonomia di 504 km secondo l’omologazione WLTP (versione Sportback). La top di gamma 55 quattro raggiunge i 100 km/h in 5,4 secondi, tocca i 600 km di autonomia (batteria da 114 kWh). Entrambe le versioni sono autolimitate a 200 km/h.

Ricarica

E’ possibile ricaricare il pacco batteria con un caricatore in corrente alternata da 22 kW che sostituisce da 11 kW. Non manca l’opzione Plug and Charge, ovvero l’abbonamento che permette di scegliere un punto di ricarica direttamente sulla mappa, addebitando il costo della ricarica direttamente sul propria carta.

Allestimenti e dotazione

La gamma di questo SUV elettrico si suddivide in e-tron, Business Advanced e S line edition. Gia dalla versione di serie troviamo una ricca dotazione di accessori e dispositivi che include: cerchi in lega da 19 pollici, passaruota in Grigio Manhattan, proiettori Led, portellone elettrico, interni in tessuto Effekt, Virtual cockpit, navigatore MMI Plus con pacchetto Audi Connect valido per tre anni. Non mancano inoltre i principali sistemi Adas come il mantenimento di corsia, e la frenata d’emergenza e le sospensioni Adaptive Air. L’allestimento Business Advanced aggiunge cerchi da 20 pollici, rivestimenti in pelle, sedute riscaldabili, specchietti schermabili, illuminazione interna diffusa, proiettori Matrix Led, Adas aggiuntivi inclusi nel pacchetto Tour, iVirtual Cockpit Plus, Audi Smartphone Interface e clima ausiliario Comfort. La S line edition sfoggia cerchi da 21 pollici, assetto sportivo, finiture esterne specifiche e paraurti sportivi.

Prezzi

L’Audi Q8 50 e-tron da 340 cavalli parte da un prezzo di listino di 79.900 euro che sale a 82.200 euro per la versione Sportback. La 55 e-tron da 408 cavalli ea 89.900 euro e la55 e-tron Sportback da 92.200 euro.