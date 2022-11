Audi Q8 e-tron: prezzo, motore, autonomia, uscita

La Casa dei quattro anelli aggiorna il suo SUV elettrico di punta e-tron, lanciato nel 2018, svelando la nuova Audi Q8 e-tron. Questo modello, oltre ad allinearsi alla nomenclatura del Costruttore tedesco, porta in dote un facelift estetico e un affinamento meccanico e tecnologico. In particolare, assistiamo ad un miglioramento dell’autonomia e delle prestazioni, sia a livello della dinamica che nella guidabilità in elettrico.

Audi Q8 e-tron: novità estetiche di dettaglio

Declinata in due varianti di carrozzeria, ovvero Suv e Sportback, la Q8 e-tron si posiziona al vertice della gamma elettrica della Casa di Ingolstadt. Dal punto di vista estetico, le modifiche sono puramente di dettaglio. Per prima cosa compare il nome Q8 sul portellone e sul montante B, mentre il frontale vede una differente altezza della single frame. Le novità riguardano anche una nuova colorazione di quest’ultima e flap rivisti per ottimizzare il raffreddamento del pacco batteria. Al centro troviamo i quattro anelli tridimensionali che ospitano in maniera più armonica il radar per gli ADAS.

Lunghezza e passo sforano rispettivamente i 5 e i 3 metri: parliamo di dimensioni abbondanti che permettono di ospitare comodamente cinque persone adulte. 568 e 528 litri è invece la capienza del vano bagagli rispettivamente delle versioni SUV e Sportback (a cui bisogna aggiungere 62 litri del vano anteriore). Un ottimo lavoro è stato fatto anche a livello aerodinamico: la versione SUV vede migliorare il proprio cx da 0,28 a 0,27, mentre la Sportback da 0,26 a 0,24.

Audi Q8 e-tron: powertrain e batterie

Un netto cambio di marcia si registra nel capitolo powertrain: la nuova Q8 e-tron viene proposta nelle versioni 50, 55 e S. L’Audi Q8 50 e-tron vanta una potenza massima di 250 kW in boost mode, e una coppia di 664 Nm. Salendo di gradino troviamo la 55 e-tron che raggiunge i 300 kW e i 664 Nm di coppia, mentre al top di gamma troviamo la SQ8 e-tron che tocca quota 370 kW e 973 Nm di coppia.

Per quanto riguarda la capacità delle batterie, la 50 e-tron sfrutta un accumulatore 89 kWh netti (95 lordi), mentre la 55 e la S sfruttano una batteria da 106 kWh di capacità netti (114 lordi). La più efficiente delle versioni (55 e-tron Sportback) dichiara un’autonomia media secondo lo standard WLTP che può raggiungere i 600 km.

Ricarica

La vettura può anche contare sul caricatore in corrente alternata da 22 kW di potenza che si presenta come un bel miglioramento rispetto a quella che sostituisce da 11 kW. La Q8 e-tron offre anche la funzione Plug and Charge: si tratta di un abbonamento che permette di selezionare un punta di ricarica direttamente sulla mappa, addebitando il costo della ricarica direttamente sulla carta di credito, senza utilizzare ulteriori app o card.

Debutto e prezzi

La nuova Audi Q8 e-tron dovrebbe arrivare sul mercato nel primo periodo del 2023. Secondo quanto dichiarato da Audi, la vettura sarà commercializzata in Germania il prossimo febbraio ad un prezzo indicativo di listino che partirà da 74.400 euro.