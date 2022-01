Audi Q8: cambierà la denominazione in Q7 Sportback?

Stando a quanto riportato dal sito spagnolo Motor.es, la grande SUV coupé Audi Q8 potrebbe cambiare la denominazione in Q7 Sportback. Questa operazione di marketing sarebbe legata al restyling della SUV e-tron a propulsione elettrica, in programma quest’anno.

In arrivo la nuova Q8 e-tron

Infatti, in occasione del rinnovamento estetico di metà carriera, l’attuale Audi e-tron dovrebbe essere proposta come Q8 e-tron, anche nella configurazione Sportback. La decisione sarebbe stata presa per rispettare la nomenclatura della Casa di Ingolstadt, in quanto è già disponibile la SUV compatta Q4 e-tron ed è prevista anche la SUV media Q6 e-tron. Perciò, l’attuale Q8 potrebbe essere commercializzata come Audi Q7 Sportback.

La RSQ7 Sportback al top di gamma

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Audi Q7 Sportback comprenderà la versione a benzina 55TFSI da 340 CV, le declinazioni diesel 45TDI da 231 CV, 50TDI da 286 CV e 55TDI da 344 CV di potenza, le configurazioni 55TFSIe da 381 CV e 60TFSIe da 462 CV di potenza complessiva a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, più le sportive SQ7 Sportback da 507 CV ed RSQ7 Sportback da 600 CV di potenza con l’unità 4.0 TFSI V8 a benzina.